Son dakika: İşte Galatasaraylıların penaltı beklediği pozisyon

Temsilcimiz Galatasaray, İskoçya ekibi Rangers'a Avrupa Ligi play-off turu maçında konuk oldu.
Maça ev sahibi takım iyi başlarken, sarı-kırmızılı ekip ilk 15 dakikanın ardından kontrolü eline aldı. Sağlı sollu ataklarla tehlike yaratmaya çalışan Galatasaray'ın etkili geldiği bir atakta tartışmalı bir pozisyon yaşandı.
Müsabakanın 32. dakikasında ceza sahasında Feghouli'nin şutu rakip takım futbolcusunun eline çarptı. Galatasaraylı isimler penaltı beklerken hakem Andris Treimanis oyunu devam ettirdi.
İşte o pozisyon...