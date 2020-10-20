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Al-Ahli de Souza için 6 milyon euro istiyor!

Son dakika haberleri... ekiplerinden Al-Ahli, sözleşmesini feshederek Beşiktaş'a imza atan De Souza için 6 milyon euro bonservis bedeli talep etti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 20.10.2020 14:00 ABONE OL
Al-Ahli Josef de Souza için 6 milyon euro istiyor!

Al Ahli ile sözleşmesini fesheden ve Beşiktaş'a imza atan Josef de Souza sıkıntıya neden oldu.

Al Ahli, Josef'in sözleşmesini haksız feshettiği için FIFA'ya gitti. Ayrıca Beşiktaş'ı da şikayet etti. Hali hazırda Beşiktaş'ta geçici lisans ile oynayan Josef için Ahli, 6 milyon euro bonservis bedeli istiyor.

Ayrıca Suudi Arabistan ekibi, Josef'in 1 yıl futboldan men cezası almasını talep ediyor. Beşiktaşlı yöneticilere göre bu konuda Ahli'nin hiç şansı yok. (Fotomaç).

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Al-Ahli Josef de Souza için 6 milyon euro istiyor!
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