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Derbide ikinci yarıda açıldı! Fenerbahçe 3-1

’in altıncı haftasında sahasında ’u ağırlayan , ilk yarısını 1-0 geride kapadığı mücadeleden 3-1’lik skorla galip ayrılmasını bildi. Sarı lacivertli takıma galibiyeti getiren golleri Tisserand, Valencia ve Papiss Cisse kaydetti. Trabzonspor’un tek golü ise Afobe’den geldi. Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 14’e çıkarıp zirve takibini sürdürürken, Trabzonspor ise 5 puanda kaldı.

Giriş Tarihi: 25.10.2020 17:38 Son Güncelleme: 25.10.2020 20:54 ABONE OL
Derbide Fenerbahçe ikinci yarıda açıldı! Fenerbahçe 3-1 Trabzonspor

Süper Lig'in altıncı haftasında sahasında Trabzonspor'u ağırlayan Fenerbahçe, ilk yarısını 1-0 geride kapadığı mücadeleden 3-1'lik skorla galip ayrılmasını bildi. Sarı lacivertli takıma galibiyeti getiren golleri Tisserand, Valencia ve Papiss Cisse kaydetti. Trabzonspor'un tek golü ise Afobe'den geldi. Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 14'e çıkarıp zirve takibini sürdürürken, Trabzonspor ise 5 puanda kaldı.

THIAM, SERDAR VE FERDİ KADRODA YOK
Fenerbahçe'de Mame Thiam, Serdar Aziz ve Ferdi Kadıoğlu, Trabzonspor karşılaşmasının kadrosuna alınmadı. Alerjik rahatsızlığı bulunan Thiam, bağırsak enfeksiyonu geçirdiği bildirilen Serdar ve tedavisi tamamlanmasına rağmen riske edilmeyen Ferdi, 21 kişilik müsabaka kadrosuna dahil edilmedi. Öte yandan henüz hazır olmayan Diego Perotti'nin yanı sıra kadroda düşünülmeyen Nabil Dirar da maçta yer almadı.

SARI-LACİVERTLİ TARAFTARLARDAN PANKARTLI MESAJ
Fenerbahçe taraftarı, hazırladığı pankartla Trabzonspor maçında takımlarına destek verdi. Sarı-lacivertli taraftar gruplarının hazırladığı ve üzerinde birçok slogan ile görselin yer aldığı pankart, maraton alt tribününe asıldı.

TRABZONSPOR'DA 3 DEĞİŞİKLİK
Bordo-mavili takım, Fenerbahçe karşısında son oynadığı Medipol Başakşehir maçının ilk 11'ine göre 3 değişikliğe gitti.
Trabzonspor'da teknik direktör Eddie Newton, geçen hafta ilk 11'de şans verdiği Fausseni Diabate, Safa Kınalı ve Joao Pereira'yı yedeğe çekti.
İngiliz çalıştırıcı, bu oyuncuların yerine kart cezasını tamamlayan Flavio, sakatlığı geçen Anthony Nwakaeme ve Serkan Asan'ı ilk 11'de sahaya sürdü.Karadeniz temsilcisinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktığı açıklanan Caleb Ekuban ile Abdulkadir Parmak ve Hüseyin Türkmen, kadroda yer almadı.

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Derbide Fenerbahçe ikinci yarıda açıldı! Fenerbahçe 3-1 Trabzonspor
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