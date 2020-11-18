Medya Takip Merkezi'nin (MTM) Ekim ayı kapsamında yaptığı medya araştırmasına göre, spor camiasının en çok konuşulan takımları ve popüler isimleri belirlendi. Ay boyunca medyada en çok yer alan takım Fenerbahçe olurken, en çok konuşulan futbolcu ise Radamel Falcao oldu.

Pandemi süreci boyunca izleyicisiz oynanan müsabakalarla ilgili TFF'den gelen açıklama ile kulüpler ve taraftarlar büyük heyecana kapıldı. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, ilgili kurum ve kurullarla görüşerek yaptığı değerlendirme sonucunda TFF Sağlık Kurulu'nun protokolü ile belirlenen tüm sağlık tedbirleri uygulanmak şartıyla, lig ve kupa müsabakalarında locaların yüzde 50 kapasitesi kadar seyirci alınmasına resmen karar verdi. Bu kararın ardından hangi takımın stadında kaç loca var sorusu merak konusu oldu. Buna göre Türkiye'deki en fazla locaya sahip futbol takımı olan Galatasaray 198 adet locası ile bu sezon iç saha maçlarında bin 500'e yakın taraftar ağırlayabilecek. Bu alanda 147 adet locaya sahip olarak ikinci sırada bulunan Beşiktaş, TFF'nin almış olduğu karara göre maçlarda bin 650 kişiyi konuk edebilecek. Sarı lacivertliler ise seyirci olarak sadece 998 kişi alabilecek.