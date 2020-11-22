Trabzonspor - BB Erzurumspor | 11'ler belli oldu

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor, yeni Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile ilk maçında sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk ediyor. Karşılaşmayı hakem Erkan Özdamar yönetiyor.
Trabzonspor - BB Erzurumspor maçının canlı anlatımını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz...
Süper Lig'in ilk 8 haftasında Trabzonspor'un 6, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un ise 8 puanı bulunuyor.
İLK 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hugo, Edgar, Marlon, Baker, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Abdulkadir Parmak, Nwakaeme, Afobe
BB Erzurumspor: Kayacan, Murat, Mina, Gökhan, Kaan, Donald, Obertan, Sissoko, Rashad Muhammed, Novikovas, Gomes