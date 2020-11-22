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- Erzurumspor | 11'ler belli oldu

'in 9. haftasında , yeni ile ilk maçında sahasında 'u konuk ediyor. Karşılaşmayı hakem yönetiyor. Mücadele öncesi iki takımın da ilk 11'i belli oldu. Trabzonspor - Erzurumspor maçının sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz...

Giriş Tarihi: 22.11.2020 17:42 Son Güncelleme: 22.11.2020 18:17 ABONE OL
Trabzonspor - BB Erzurumspor | 11'ler belli oldu

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor, yeni Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile ilk maçında sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk ediyor. Karşılaşmayı hakem Erkan Özdamar yönetiyor.

Trabzonspor - BB Erzurumspor maçının canlı anlatımını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz...

Süper Lig'in ilk 8 haftasında Trabzonspor'un 6, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un ise 8 puanı bulunuyor.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hugo, Edgar, Marlon, Baker, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Abdulkadir Parmak, Nwakaeme, Afobe

BB Erzurumspor: Kayacan, Murat, Mina, Gökhan, Kaan, Donald, Obertan, Sissoko, Rashad Muhammed, Novikovas, Gomes

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Trabzonspor - BB Erzurumspor | 11'ler belli oldu
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