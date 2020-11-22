Abdullah Avcı: Bazen böyle kazanacaksın

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor evinde BB Erzurumspor'u tek golle mağlup etti. Bordo-mavililerin yeni teknik direktörü Abdullah Avcı, maç sonrası yayıncı kuruluş beIN SPORTS'a konuştu.

Savunmaya dikkat çeken Avcı, "Bazen böyle kazanacaksın, bazen top rakipte olacak. Geldiğimizden beri takım savunması üzerinde çalışıyoruz. Zihinsel olarak çok kırılgan olan bu takım, bugün ilk kez gol yemedi, bu önemli. Trabzonspor her zaman yukarıda ve zirvede olmak ister, böyle de olmuştur. Bu adımları atmaya devam edeceğiz. Başlangıçta kazanmak önemli. Soyunma odasındaki enerji iyi. Her seferinde adım adım ileri gideceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor 1-0 BB Erzurumspor | MAÇ SONUCU