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: Bazen böyle kazanacaksın

'in 9. haftasında , ile ilk maçında Erzurumspor'u 1-0 mağlup ederek ligde 57 gün sonra kazandı. Trabzonspor Teknik Direkrörü Abdullah Avcı, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 22.11.2020 21:42 Son Güncelleme: 22.11.2020 21:47 ABONE OL
Abdullah Avcı: Bazen böyle kazanacaksın

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor evinde BB Erzurumspor'u tek golle mağlup etti. Bordo-mavililerin yeni teknik direktörü Abdullah Avcı, maç sonrası yayıncı kuruluş beIN SPORTS'a konuştu.

Savunmaya dikkat çeken Avcı, "Bazen böyle kazanacaksın, bazen top rakipte olacak. Geldiğimizden beri takım savunması üzerinde çalışıyoruz. Zihinsel olarak çok kırılgan olan bu takım, bugün ilk kez gol yemedi, bu önemli. Trabzonspor her zaman yukarıda ve zirvede olmak ister, böyle de olmuştur. Bu adımları atmaya devam edeceğiz. Başlangıçta kazanmak önemli. Soyunma odasındaki enerji iyi. Her seferinde adım adım ileri gideceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor 1-0 BB Erzurumspor | MAÇ SONUCU

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Abdullah Avcı: Bazen böyle kazanacaksın
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