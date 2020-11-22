Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Abdullah Avcı'dan değişim vurgusu!

'dan değişim vurgusu!

'in 9. haftasında , yeni ile ilk maçına Erzurumspor karşısında çıkacak. Maç öncesi açıklamalarda bulunan Avcı, "Trabzonspor ile ilgili daha önceden de tespitlerimiz var. Bazı şeyler değişecek ancak bunlar zaman alacak" dedi.

Giriş Tarihi: 22.11.2020 18:47 ABONE OL
Abdullah Avcı'dan değişim vurgusu!

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor, yeni Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile ilk maçına BB Erzurumspor karşısında çıkacak.

Avcı'nın maç öncesi açıklamaları şöyle;

"Trabzonspor ile ilgili daha önceden de tespitlerimiz var. Bazı şeyler değişecek ancak bunlar zaman alacak. Takımın enerjisi iyi ve yapmak istediklerimize iyi cevap veriyorlar. Tespitin üzerinden giderek maç kazanmak istiyoruz. Çok güzel bir duygu yeniden sahada olmak. Bir teknik adamın kendisini iyi hissettiği yer sahadır. Kazanma alışkanlığı olan bir takım yaratmak istiyoruz."

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA HABERİ: 22 gündür kayıp olan liseli kız orada bulundu! 3 kez kaçırıp bağımlı yapmışlar...
O hastalığı olanlar Covid-19’u 5 kat daha ağır geçiriyorlar: Uzmanlar 'İlerleyici bir akciğer hastalığı' diyerek duyurdu
Altına çifte darbe: Altın fiyatları için rüzgâr tersine esiyor
Son dakika haberi... Avrupa Türk SİHA'larını tartışıyor: Baş edemeyiz!
Son dakika haberi: Ünlü şarkıcı ve oyuncu Kutsi yeni bir aşka yelken açtı! Kutsi rol arkadaşının annesi ile...
SON DAKİKA... Koronavirüste flaş misafirlik açıklaması: Evde tedbir dönemine başlıyoruz
Son dakika haberi: Isparta'da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden son depremler listesi...
SON DAKİKA HABERİ... İstanbul'da kedi-köpek yiyen kadın yeniden yakalandı! Çantasından çıkanlar...
SON DAKİKA: Güncel ve canlı altın fiyatları! 22 ayar bilezik, gram, ata, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları 22 Kasım bugün ne kadar, kaç para?
Ünlü YouTuber Meryem Can'ın çıplak fotoğrafı ifşa mı oldu? Sosyal medyanın diline düştü!
ARKADAŞINA GÖNDER
Abdullah Avcı'dan değişim vurgusu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA