Abdullah Avcı'dan değişim vurgusu!

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor, yeni Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile ilk maçına BB Erzurumspor karşısında çıkacak.

Avcı'nın maç öncesi açıklamaları şöyle;

"Trabzonspor ile ilgili daha önceden de tespitlerimiz var. Bazı şeyler değişecek ancak bunlar zaman alacak. Takımın enerjisi iyi ve yapmak istediklerimize iyi cevap veriyorlar. Tespitin üzerinden giderek maç kazanmak istiyoruz. Çok güzel bir duygu yeniden sahada olmak. Bir teknik adamın kendisini iyi hissettiği yer sahadır. Kazanma alışkanlığı olan bir takım yaratmak istiyoruz."