Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Fenerbahçe Mesut Özil transferinde sona geldi! Milyonlarca Fenerbahçe taraftarının hayaliydi...

Son dakika: transferinde sona geldi! Milyonlarca Fenerbahçe taraftarının hayaliydi...

transferi hakkında SON DAKİKA gelişmesi! Sarı lacivertli takımda Mesut Özil hayali sonunda gerçek oluyor. , Mesut ile sezon sonunu beklemeden devre arası yolları ayırmak istiyor. Türk asıllı Alman futbolcu için ve öne çıkan iki adaydı. ekranlarında 'un aktardığı habere göre Fenerbahçe, Mesut Özil transferinde sona geldi. Fenerbahçe ile Mesut Özil 3.5 yıllık prensip anlaşmasına vardı! İşte son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 6.1.2021 11:26 Son Güncelleme: 6.1.2021 11:27 ABONE OL
Son dakika: Fenerbahçe Mesut Özil transferinde sona geldi! Milyonlarca Fenerbahçe taraftarının hayaliydi...

Az önce gelen son dakika bilgisine göre & transferi hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor. ekranlarında canlı yayında açıklamalarda bulunan , Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferinde artık sona geldiğini açıkladı. Mesut Özil ile Fenerbahçe arasındaki yakınlaşma uzun süredir devam ediyordu. Mesut Özil, dün akşam sosyal medya hesabından 'u paylaşmıştı. Fenerbahçe ile Mesut Özil 3,5 yıllık prensip anlaşmasına vardı. İşte detaylar...

Son dakika: Fenerbahçe Mesut Özil transferinde sona geldi! Milyonlarca Fenerbahçe taraftarının hayaliydi...

SON DAKİKA HABERİ: MESUT ÖZİL FENERBAHÇE YOLUNDA! PRENSİP ANLAŞMASI...

muhabiri canlı yayında son dakika açıklamalarda bulundu. 'in ile anlaştığı ifade edildi. Mesut Özil ile prensip anlaşmasına varan Fenerbahçe yönetimi maddi detaylar konusunda son pürüzleri halletmeye çalışıyor. Son dakika bilgisine göre taraflar 3.5 yıllık sözleşme için prensip anlaşmasına vardı.

Son dakika: Fenerbahçe Mesut Özil transferinde sona geldi! Milyonlarca Fenerbahçe taraftarının hayaliydi...

Sezona 18 transferle başlayan , sezonun ilk 16 haftasında alınan 4 mağlubiyetin ardından transferde kolları sıvadı. Sarı-lacivertliler son olarak deplasmanda ile karşılaşmış ve sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.

Son dakika: Fenerbahçe Mesut Özil transferinde sona geldi! Milyonlarca Fenerbahçe taraftarının hayaliydi...

Son 2 haftada 2 galibiyet ile çıkışını sürdüren bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor.

Son dakika: Fenerbahçe Mesut Özil transferinde sona geldi! Milyonlarca Fenerbahçe taraftarının hayaliydi...

Kanarya transfer döneminin başlamasının ardından çalışmalarına hız verdi.

Son dakika: Fenerbahçe Mesut Özil transferinde sona geldi! Milyonlarca Fenerbahçe taraftarının hayaliydi...

Sportif direktör listedeki isimlerin takıma kazandırılması için gecesini gündüzüne kattı.

Son dakika: Fenerbahçe Mesut Özil transferinde sona geldi! Milyonlarca Fenerbahçe taraftarının hayaliydi...

'de taraftarın uzun süredir hayalini kurduğu futbolcu ile ilgili de bomba gelişmeler yaşandı.

Gelişmeleri A Spor ekranlarında Ahmet Selim Kul aktardı.

SON DAKİKA! Fenerbahçe'den bomba transfer atağı! Mesut Özil Fenerbahçe yolunda | Video

Son dakika: Fenerbahçe Mesut Özil transferinde sona geldi! Milyonlarca Fenerbahçe taraftarının hayaliydi...

MESUT TRANSFERİNDE MUTLU SON

Sarı-lacivertliler 'de sezon başında kadro dışı bırakılan 'in transferini bitirdi.

Son dakika: Fenerbahçe Mesut Özil transferinde sona geldi! Milyonlarca Fenerbahçe taraftarının hayaliydi...

muhabiri 'un haberine göre Kanarya, Türk asıllı Alman futbolcu ile 3.5 yıllığına anlaşma sağlandığını duyurdu.

Son dakika: Fenerbahçe Mesut Özil transferinde sona geldi! Milyonlarca Fenerbahçe taraftarının hayaliydi...

'in kısa süre içerisinde forması ile kamera karşısına geçmesi bekleniyor.

Son dakika: Fenerbahçe Mesut Özil transferinde sona geldi! Milyonlarca Fenerbahçe taraftarının hayaliydi...

İSTANBUL PAYLAŞIMINA YORUM YAĞDI

Sosyal medya hesabından Boğazı'ndan çekilmiş bir fotoğraf paylaşan 'e sarı lacivertli taraftarlardan binlerce mesaj geldi.

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Son dakika: Fenerbahçe Mesut Özil transferinde sona geldi! Milyonlarca Fenerbahçe taraftarının hayaliydi...
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