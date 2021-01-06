Son dakika: Fenerbahçe Mesut Özil transferinde sona geldi! Milyonlarca Fenerbahçe taraftarının hayaliydi...

Az önce gelen son dakika bilgisine göre Fenerbahçe & Mesut Özil transferi hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor. A Spor ekranlarında canlı yayında açıklamalarda bulunan Ahmet Selim Kul, Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferinde artık sona geldiğini açıkladı. Mesut Özil ile Fenerbahçe arasındaki yakınlaşma uzun süredir devam ediyordu. Mesut Özil, dün akşam sosyal medya hesabından İstanbul'u paylaşmıştı. Fenerbahçe ile Mesut Özil 3,5 yıllık prensip anlaşmasına vardı. İşte detaylar...
SON DAKİKA HABERİ: MESUT ÖZİL FENERBAHÇE YOLUNDA! PRENSİP ANLAŞMASI...
A spor muhabiri canlı yayında son dakika açıklamalarda bulundu. Mesut Özil'in Fenerbahçe ile anlaştığı ifade edildi. Mesut Özil ile prensip anlaşmasına varan Fenerbahçe yönetimi maddi detaylar konusunda son pürüzleri halletmeye çalışıyor. Son dakika bilgisine göre taraflar 3.5 yıllık sözleşme için prensip anlaşmasına vardı.
Sezona 18 transferle başlayan Fenerbahçe, sezonun ilk 16 haftasında alınan 4 mağlubiyetin ardından transferde kolları sıvadı. Sarı-lacivertliler son olarak deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşmış ve sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.
Son 2 haftada 2 galibiyet ile çıkışını sürdüren Fenerbahçe bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor.
Kanarya transfer döneminin başlamasının ardından çalışmalarına hız verdi.
Sportif direktör Emre Belözoğlu listedeki isimlerin takıma kazandırılması için gecesini gündüzüne kattı.
Fenerbahçe'de taraftarın uzun süredir hayalini kurduğu futbolcu ile ilgili de bomba gelişmeler yaşandı.
Gelişmeleri A Spor ekranlarında Ahmet Selim Kul aktardı.
SON DAKİKA! Fenerbahçe'den bomba transfer atağı! Mesut Özil Fenerbahçe yolunda | Video
MESUT TRANSFERİNDE MUTLU SON
Sarı-lacivertliler Arsenal'de sezon başında kadro dışı bırakılan Mesut Özil'in transferini bitirdi.
A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul'un haberine göre Kanarya, Türk asıllı Alman futbolcu ile 3.5 yıllığına anlaşma sağlandığını duyurdu.
İSTANBUL PAYLAŞIMINA YORUM YAĞDI
Sosyal medya hesabından İstanbul Boğazı'ndan çekilmiş bir fotoğraf paylaşan Mesut Özil'e sarı lacivertli taraftarlardan binlerce mesaj geldi.