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Haberler Galeri Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Mesut Özil'in hayat hikayesi! Türk bayrağı yüzünden ırkçılığa uğradı...

'nin yeni yıldızı 'in hayat hikayesi! Türk bayrağı yüzünden ırkçılığa uğradı...

Transfer gündemini sarsan gelişmesi sonrası haberleri peş peşe geliyor. Başkanı Ali Koç'un "Bizim için güzel bir rüya" dediği Mesut Özil transferinde Fenerbahçe mutlu sona ulaştı. Sabah saatlerinde Ahmet Selim Kul'un A Spor ekranlarında aktardığı transfer iddiasını DHA da açıkladı. Fenerbahçe, dünya yıldızı Mesut Özil ile 3.5 seneliğine anlaştı. Mesut'un 6 aylık maaşını Arsenal ödeyecek. Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin İstanbul'da oturacağı ev bile belli oldu. İşte Mesut Özil'in hayat hikayesi...

Giriş Tarihi: 06.01.2021 16:37 Güncelleme Tarihi: 06.01.2021 16:46
Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Mesut Özil'in hayat hikayesi! Türk bayrağı yüzünden ırkçılığa uğradı...

'nin 'i transfer etmesi taraftarı heyecanlandırdı! haberinin ayrıntıları da yavaş yavaş belli oluyor. Mesut Özil'in Fenerbahçe ile 3.5 yıllığına anlaştığı oyuncunun İstanbul'da yaşamak istemesinin bu kararı almasında önemli etken olduğu belirtilirken Mesut Özil ve eşi Amine Gülşe'nin Kısıklı'da bir villada yaşayacağı vurgulandı. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ile fotoğraf çektirdikten sonra Almanya'da ırkçılığa maruz kalan Mesut Özil'in hayat hikayesi ve yaşadıkları...

Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Mesut Özil'in hayat hikayesi! Türk bayrağı yüzünden ırkçılığa uğradı...

Almanya Milli Takımı'ndan ırkçılığa maruz kaldığı için ayrılan , Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile fotoğraf çektirdiği ve ziyaretine gittiği için de Almanya'da gündem olmuştu.

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Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Mesut Özil'in hayat hikayesi! Türk bayrağı yüzünden ırkçılığa uğradı...

TÜRK BAYRAĞINI GURURLA TAŞIYOR

Olaydan sonra, ", Almanya Milli Takımı'nı uğradığı ırkçılık ve saygısızlık gerekçeleriyle bıraktıktan sonra, Türk bayrağını göğsünde gururla taşıyor." manşetleri dış basında yer almıştı.

Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Mesut Özil'in hayat hikayesi! Türk bayrağı yüzünden ırkçılığa uğradı...

İŞTE MESUT ÖZİL'İN HAYAT HİKAYESİ

''Kuran'dan ayetler okumak bana güç veriyor. Bunu yapmadığım takdirde kötü bir hisse kapılıyorum."

Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Mesut Özil'in hayat hikayesi! Türk bayrağı yüzünden ırkçılığa uğradı...

GOL ATMAK MI ASİST YAPMAK MI?

"Çocukların çoğu gol atmayı daha fazla sever ancak küçüklüğümden beri asist yapmayı sevdim. Sebebi oldukça basit. Asist yaptığı zaman arkadaşın gol atar ve takımına yardım etmiş olursun."

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