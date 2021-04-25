Emre Belözoğlu'ndan flaş sözler! "Bana bir sataşma oldu..."

"ŞAHSİ HEDEFLERİMDEN ÖTE FENERBAHÇE'NİN HEDEFLERİNE ODAKLANDIM"

Haftaya kazanmaları durumunda Fenerbahçe'de 2010 yılından bu yana en iyi başlangıcı yapacak teknik adam olacağı sorusuna cevap veren Emre Belözoğlu, "Rakamların beni konumlandırdıkları yer bunlar. Hepimiz insanız, bu durumlar mutlu eder. Benim önceliğim Fenerbahçe'nin başarısı. Kişisel inanın bana bir çok hesabımızı kenara bırakarak göreve soyunduk. Yönetici büyüklerimiz, başkanımız buna şahitlerdir. Ben bana verilen görevi en iyi şekilde yapacağım. Değerlendirmesini sezon sonunda camia, başkan ve ben yaparım gerekirse. Kişisel, şahsi hedeflerinden öte Fenerbahçe'nin hedeflerine odaklanmış durumdayım" dedi.

Şampiyonluk şansı ile ilgili soruya cevap veren Belözoğlu, "Herkes kendini favori görüyor, şampiyon olmuş görüyor. Biz sonuna kadar mücadele edeceğimizi söyledim. Biz sonuna kadar bu işin içerisinde olacağız" diye konuştu.