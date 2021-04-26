Emre Belözoğlu: Sonuna kadar işin içinde olacağız

Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy'de Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti ve zirve takibini sürdürdü. Sarı-lacivertlilerin teknik sorumlusu Emre Belözoğlu, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Belözoğlu, "Sonuna kadar bu işin içinde olacağız." ifadelerini kullandı.