Video Spor Emre Belözoğlu: Sonuna kadar işin içinde olacağız

Emre Belözoğlu: Sonuna kadar işin içinde olacağız

Emre Belözoğlu: Sonuna kadar işin içinde olacağız
26.04.2021 | 00:36

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Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy'de Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti ve zirve takibini sürdürdü. Sarı-lacivertlilerin teknik sorumlusu Emre Belözoğlu, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Belözoğlu, "Sonuna kadar bu işin içinde olacağız." ifadelerini kullandı.

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