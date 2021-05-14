Son dakika haberi: Milli takım teknik direktörü Şenol Güneş, EURO 2020 milli takım aday kadrosunu açıkladı! Şenol Güneş, Abdulkadir Ömür, Rıdvan Yılmaz, Halil Dervişoğlu ve Kerem Aktürkoğlu gibi isimleri milli takıma davet etti. Fenerbahçe'nin sol beki Caner Erkin aday kadroda yer bulamadı. Kadroda olması beklenen Adem Büyük de listede yer almadı. Ayrıca son kadroda yer alan Caner Erkin, Deniz Türüç, Nazım Sangare ve Emre Kılınç gibi isimler EURO 2020 kadrosunda yer almadı! İşte milli takımın aday kadrosu...
UEFA, pandemi nedeniyle 23 kişilik milli takım kadrolarının 26 kişiye yükseldiğini açıklamıştı. 26 kişilik kadro maçtan önce 23'e düşecek.
'Olağanüstü koşullar devam ediyor. O nedenle toplantıyı online yapıyoruz. Tüm müslüman aleminin bayramını kutlarım. Bu ülke hepimizin, milli takım da ülkemizi temsil ediyor. Milli takım benim için her şeyden önemli. Başarımızın toplumsal bir rahatlama getireceğini biliyoruz.
Hedefimiz ve planımız belli biz büyük bir aileyiz. Futbolcular bizim çocuklarımız. Ötekiler değiliz birlikte olduğumuzu hiç unutmayalım. Futbol ortak değerimiz tartışacağız ama birlikte yarışacağız. Gençlerimize güveniyoruz. Doğru olacağız, hep birlikte bazı şeyleri düzelteceğiz.'
FUTBOL UMUT VERİR!
'Futbol olumsuzlukları ortadan kaldırmaz ama umut verir, gençlerin rüyalarına örnek olur. 2021'in ortalarındayız hala pandemi devam ediyor ama futbolun günlük başarılardan daha değerli olduğunu biliyoruz. Oyuncularım sorumluluklarını gösterdi. Geride kalan ligleri unutup büyük bir hedefe odaklanacağız. Ligde yaşananları geride bırakmalıyız.
EURO 2020 KADROSU 30 KİŞİ!
Şenol Güneş milli takımın kadrosunun 30 kişi olacağını açıkladı. Antalya kampı sonrasında kadro 26'ya inecek. 18 Mayıs'ta Antalya'da kampa gireceğiz. 10 Haziran'da Roma'ya gideceğiz, 11 Haziran'da ilk maçımıza çıkacağız.
KALECİLER: MERT GÜNOK, UĞURCAN ÇAKIR, ALTAY BAYINDIR, GÖKHAN AKKAN
DEFANS: ZEKİ ÇELİK, MERT MÜLDÜR, OZAN KABAK, MERİH DEMİRAL, ÇAĞLAR, KAAN AYHAN, UMUR MERAŞ, RIDVAN YILMAZ
ORTA SAHA: MAHMUT TEKDEMİR, OKAY YOKUŞLU, TAYLAN ANTALYALI, DORUKHAN, ORKUN, OZAN TUFAN, YUSUF YAZICI, İRFAN CAN, HAKAN ÇALHANOĞLU
FORVET: CENGİZ ÜNDER, EFECAN KARACA, HALİL AKBUNAR, ABDULKADİR ÖMÜR, KEREM AKTÜRKOĞLU, BURAK YILMAZ, ENES ÜNAL, KENAN KARAMAN, HALİL DERVİŞOĞLU
'Halil Dervişoğlu'nu Galatasaray'daki son dönemdeki başarısıyla kadroya dahil ettik, geniş kadroya aldık göreceğiz. Kerem Aktürkoğlu'nu da hem kanat hem forvet olarak düşünüyoruz. Grupta şansların eşit olduğunu düşünüyorum. Ancak İtalya'nın ev sahibi avantajıyla biraz daha önde görüyorum. Maça seyirci de alınacak, bu da önemli bir faktör.'
Cengiz Ünder oynamıyor ama iyi çalışıyor. Mert Günok oynamıyor ama bizim için önemli. O yüzden dedim ki hizmet eden de çağrılmayanlardan da yeniden çağırabiliriz. Şu an elimizde en iyi olarak bu oyuncuları kullanabileceğimizi düşündüğümüz için bu kadroyu açıkladık.
Abdulkadir Ömür uzun süredir sakattı oynamıyordu henüz temposunu bulamadı. Altay Bayındır da sakatlandı. Oyuncuların gelişimine göre kadroda tutabilir ya da yeni isimlere yer verebiliriz.
A Milli Takım'da Nazım Sangare, Caner Erkin ve Emre Kılınç, EURO 2020 öncesi kamp kadrosuna alınmadı. 3 oyuncu da açıklanan son kadroda yer almıştı.
ŞENOL GÜNEŞ'TEN SALİH UÇAN VE BERAT ÖZDEMİR AÇIKLAMASI!
'Salih Uçan sakat olduğu için kadroda yok. Alamadığımız birçok isim oldu. Trabzonspor'dan Berat var o da 4 maçtır oynamıyor.'
'Burak Yılmaz, Kenan Karaman, Enes Ünal'dan biri olmasaydı Adem Büyük'ü alırdım, Muhammet de olabilirdi. Ama bu isimler varken alternatif olarak genç oyunculara şans vermek istedim.'
SON DAKİKA: Şenol Güneş Milli Takım kadrosunu açıkladı! İşte 2021 Milli Takım kadrosundaki futbolcular...
'Açık ve net konuşayım Sivasspor'un kaptanı Hakan Arslan'ı direk oynatabilseydim kadroya alacaktım. Bazen yedek beklemek oyunculara da zarar verebilir. Sivasspor'daki Uğur Çiftçi'yi de sol beke alacaktım.'