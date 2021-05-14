Son dakika haberi: Milli takım teknik direktörü Şenol Güneş, EURO 2020 milli takım aday kadrosunu açıkladı! Şenol Güneş, Abdulkadir Ömür, Rıdvan Yılmaz, Halil Dervişoğlu ve Kerem Aktürkoğlu gibi isimleri milli takıma davet etti. Fenerbahçe'nin sol beki Caner Erkin aday kadroda yer bulamadı. Kadroda olması beklenen Adem Büyük de listede yer almadı. Ayrıca son kadroda yer alan Caner Erkin, Deniz Türüç, Nazım Sangare ve Emre Kılınç gibi isimler EURO 2020 kadrosunda yer almadı! İşte milli takımın aday kadrosu...

UEFA, pandemi nedeniyle 23 kişilik milli takım kadrolarının 26 kişiye yükseldiğini açıklamıştı. 26 kişilik kadro maçtan önce 23'e düşecek.

SON DAKİKA: ŞENOL GÜNEŞ MİLLİ TAKIM KADROSUNU AÇIKLADI!

'Olağanüstü koşullar devam ediyor. O nedenle toplantıyı online yapıyoruz. Tüm müslüman aleminin bayramını kutlarım. Bu ülke hepimizin, milli takım da ülkemizi temsil ediyor. Milli takım benim için her şeyden önemli. Başarımızın toplumsal bir rahatlama getireceğini biliyoruz.

Hedefimiz ve planımız belli biz büyük bir aileyiz. Futbolcular bizim çocuklarımız. Ötekiler değiliz birlikte olduğumuzu hiç unutmayalım. Futbol ortak değerimiz tartışacağız ama birlikte yarışacağız. Gençlerimize güveniyoruz. Doğru olacağız, hep birlikte bazı şeyleri düzelteceğiz.'

FUTBOL UMUT VERİR!

'Futbol olumsuzlukları ortadan kaldırmaz ama umut verir, gençlerin rüyalarına örnek olur. 2021'in ortalarındayız hala pandemi devam ediyor ama futbolun günlük başarılardan daha değerli olduğunu biliyoruz. Oyuncularım sorumluluklarını gösterdi. Geride kalan ligleri unutup büyük bir hedefe odaklanacağız. Ligde yaşananları geride bırakmalıyız.

EURO 2020 KADROSU 30 KİŞİ!

Şenol Güneş milli takımın kadrosunun 30 kişi olacağını açıkladı. Antalya kampı sonrasında kadro 26'ya inecek. 18 Mayıs'ta Antalya'da kampa gireceğiz. 10 Haziran'da Roma'ya gideceğiz, 11 Haziran'da ilk maçımıza çıkacağız.