SON DAKİKA: Şenol Güneş Milli Takım kadrosunu açıkladı! İşte Milli Takım EURO 2020 Kadrosu futbolcuları...
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Son dakika haberleri... Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Milli Takım geniş kadrosunu canlı yayaında açıkladı! İşte EURO 2020 Türkiye Milli takım kadrosu futbolcuları...
MİLLİ TAKIM EURO 2020 KADROSU 30 KİŞİ!
Şenol Güneş milli takımın kadrosunun 30 kişi olacağını açıkladı. Antalya kampı sonrasında kadro 26'ya inecek. 18 Mayıs'ta Antalya'da kampa gireceğiz. 10 Haziran'da Roma'ya gideceğiz, 11 Haziran'da ilk maçımıza çıkacağız.
KALECİLER:
MERT GÜNOK, UĞURCAN ÇAKIR, ALTAY BAYINDIR, GÖKHAN AKKAN
DEFANS:
ZEKİ ÇELİK, MERT MÜLDÜR, OZAN KABAK, MERİH DEMİRAL, ÇAĞLAR, KAAN AYHAN, UMUR MERAŞ, RIDVAN YILMAZ
ORTA SAHA:
MAHMUT TEKDEMİR, OKAY YOKUŞLU, TAYLAN ANTALYALI, DORUKHAN, ORKUN, OZAN TUFAN, YUSUF YAZICI, İRFAN CAN, HAKAN ÇALHANOĞLU
FORVET:
CENGİZ ÜNDER, EFECAN KARACA, HALİL AKBUNAR, ABDULKADİR ÖMÜR, KEREM AKTÜRKOĞLU, BURAK YILMAZ, ENES ÜNAL, KENAN KARAMAN, HALİL DERVİŞOĞLU