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Giriş Tarihi: 15.5.2021 23:10 Son Güncelleme: 15.5.2021 23:48

Son dakika: Şampiyonluk sonrası Beşiktaş'tan gönderme! ve Galatasaray'a...

Son dakika: Şampiyonluk sonrası Beşiktaş'tan gönderme! Fenerbahçe ve Galatasaray'a...

Son dakika haberi... Beşiktaş, 'in 2020-2021 sezonunun son haftasında deplasmanda 'yi 2-1 mağlup ederek 16. şampiyonluğunu ilan etti. Maçtan sonra Siyah-beyazlı kulüp, sosyla medya hesabından şampiyonluk yarışındaki rakipleri Galatasaray ve 'ye göndermede bulundu.

Son dakika haberi... Şampiyonluk sonunda Beşiktaş'tan Galatasaray'a gönderme geldi! Siyah beyazlılar İzmir'den şampiyonlukla döndü. Sergen Yalçın hem futbolcu hem de teknik adam olarak siyah beyazlılarda şampiyon olan ilk Türk olarak tarihe geçti. Beşiktaş'tan maç sonu Galatasaray göndermesi geldi.

Beşiktaş, Süper Lig'in son haftasında deplasmanda Göztepe'yi 2-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Galatasaray, son hafta evinde ağırladığı Yeni Malatyaspor'u 3-1 geçti. Fenerbahçe ise deplasmanda Kayserispor'u 2-1 mağlup etti.

Sergen Yalçın bu şampiyonluk sonunda Beşiktaş tarihine geçti. Sergen Yalçın, şampiyonluk sonunda gözyaşlarını tutamadı. Ahmet Nur Çebi de maçın ardından yaptığı açıklamada hem Sergen Yalçın'a hem de futbolculara teşekkür etti.

Beşiktaş'ın ezeli rakiplerine göndermede bulunduğu paylaşımda dikkat çeken detaylar...

Kırık oyun konsolu kolu ve Sezen Aksu detayı...

Şampiyonluk sonrası Beşiktaş'tan gönderme!

Tarihin en zor sezonunu geride bıraktıklarını ifade eden Sergen Yalçın, mutlu sonla bitirdikleri için çok sevinçli olduklarını vurguladı.

Beşiktaş'ın paylaşımı;

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Son dakika: Şampiyonluk sonrası Beşiktaş'tan gönderme! Fenerbahçe ve Galatasaray'a...
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