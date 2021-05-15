Şampiyonluk sonrası Beşiktaş'tan gönderme!

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 2020-2021 sezonunun son haftasında deplasmanda Göztepe'yi 2-1 mağlup ederek 16. şampiyonluğunu ilan etti. Maçtan sonra Siyah-beyazlı kulüp, sosyla medya hesabından şampiyonluk yarışındaki rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe'ye göndermede bulundu.