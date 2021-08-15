Diego Costa’nın yeni takımı resmen belli oldu! Hulk’un yanına gitti...

Brezilya'nın Atletico Mineiro takımı, golcü futbolcu Diego Costa'yı renklerine bağladı.Kulüpten yapılan açıklamada, serbest oyuncu statüsündeki Brezilya asıllı İspanyol santrforla sözleşme imzalandığı belirtildi. Beşiktaş'ın da ilgilendiği öne sürülen 32 yaşındaki Costa, son olarak forma giydiği Atletico Madrid'den geçen yılın sonunda ayrılmıştı.
Ocak ayından beri kulüpsüz olan Diego Costa, geçen sezon Atletico Madrid formasıyla 7 maçta 2 gol kaydetti.
Brezilya ekibi Atletico Mineiro, geçen sezonun devre arasında yine Beşiktaş'ın çok istediği Brezilyalı yıldız Hulk'u da kadrosuna katmıştı.