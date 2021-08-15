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Giriş Tarihi: 15.8.2021 10:05 Son Güncelleme: 15.8.2021 10:06

Diego Costa'nın yeni takımı resmen belli oldu! Hulk'un yanına gitti...

AA
Diego Costa’nın yeni takımı resmen belli oldu! Hulk’un yanına gitti...

Uzun süre Beşiktaş'ın gündeminde yer alan 32 yaşındaki İspanyol forvet Diego Costa, Brezilya Ligi ekiplerinden Atletico Mineiro'ya transfer oldu.Ayrıca Atletico Mineiro, geçen sezonun devre arasında yine Beşiktaş'ın çok istediği Brezilyalı yıldız Hulk'u da kadrosuna katmıştı.

Brezilya'nın Atletico Mineiro takımı, golcü futbolcu Diego Costa'yı renklerine bağladı.Kulüpten yapılan açıklamada, serbest oyuncu statüsündeki Brezilya asıllı İspanyol santrforla sözleşme imzalandığı belirtildi. Beşiktaş'ın da ilgilendiği öne sürülen 32 yaşındaki Costa, son olarak forma giydiği Atletico Madrid'den geçen yılın sonunda ayrılmıştı.

Ocak ayından beri kulüpsüz olan Diego Costa, geçen sezon Atletico Madrid formasıyla 7 maçta 2 gol kaydetti.

Brezilya ekibi Atletico Mineiro, geçen sezonun devre arasında yine Beşiktaş'ın çok istediği Brezilyalı yıldız Hulk'u da kadrosuna katmıştı.

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Diego Costa'nın yeni takımı resmen belli oldu! Hulk'un yanına gitti...
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