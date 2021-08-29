Fenerbahçe, ön libero Hidemasa Morita transferini bitirdi. Portekiz kulübü transferi doğrularken Sarı-Lacivertlilerin Japon oyuncuyu Altay maçı sonrasında açıklanması bekleniyor.
Bu transferin perde arkasında geleceğe yönelik projeler yatıyor. Santa Clara takımının başkanı ve futbol takımının hisselerinin yüzde 56'sının sahibi olan İsmail Uzun geçtiğimiz hafta İstanbul'a geldi.
Uzun, Başkan Ali Koç'la özel bir görüşme yaptı. Morita için söz kesilirken, geleceğe dair projeler masaya yatırıldı.
ALTYAPIDAN GENÇLER PORTEKİZ'E
F.Bahçe altyapısından genç oyuncuların, Portekiz'e gönderilerek gelişimini burada sürdürmeleri, iki kulüp arasında transfer alışverişi konusunda iş birliği yapılması gibi önemli başlıklar görüşmede öne çıktı.
Bu birleşmenin adı tam olarak konulmasa da konunun tüm detaylarının ilerleyen dönemde daha fazla ortaya çıkması bekleniyor. Öte yandan Morita'nın imza atmak için yarın İstanbul'a geleceği kaydedildi.
4 EKSİKLE İZMİR'DE
Bu arada Fenerbahçe'de sakatlıkları devam eden Serdar Dursun, Pelkas, İrfan Can ve Novak, Altay maçı kadrosunda yok. Helsinki ile oynanan rövanşta UEFA listesinde olmadığı için oynayamayan Kim ile Samatta, İzmir'de 11'e monte olacak. Son olarak 2009'da kupadada karşılaşan Altay ile F.Bahçe, 18 yıl sonra rakip olacak.
FENERBAHÇE'DEN TRABZON'A
Öte yandan Fenerbahçe'nin U19 takımında forma giyen 17 yaşındaki Kaan Öztürk, Hekimoğlu Trabzon'a 3 yıllık imza attı. Fenerbahçe sözleşmeye geri alma opsiyonu koyarken, isterse belli bir ücret karşılığında genç sağ kanadı geri alabilecek. Kaan, U19 Süper Lig'inde geçen sezon 20 maça çıkmış, 1 gol, 9 asistle oynamıştı.
AÇILIŞ ALMANYA'DA
Diğer yandan UEFA Avrupa Ligi'nde D Grubu'nda yer alan F.Bahçe'nin maç takvimi belli oldu. 16 Eylül'de Almanya'da Frankfurt ile açılışı yapacak Kanarya, 30 Eylül'de Yunan temsilcisi Olympiakos'u, 21 Ekim'de Belçika ekibi Antwerp'i konuk edecek. 4 Kasım'da Antwerp'e, 25 Kasım'da Olympiakos'a gidecek. 9 Aralık'ta E.Frankfurt'u ağırlayıp grup maçlarını tamamlayacak.