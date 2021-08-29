4 EKSİKLE İZMİR'DE

Bu arada Fenerbahçe'de sakatlıkları devam eden Serdar Dursun, Pelkas, İrfan Can ve Novak, Altay maçı kadrosunda yok. Helsinki ile oynanan rövanşta UEFA listesinde olmadığı için oynayamayan Kim ile Samatta, İzmir'de 11'e monte olacak. Son olarak 2009'da kupadada karşılaşan Altay ile F.Bahçe, 18 yıl sonra rakip olacak.