Video Spor Fenerbahçe'nin yeni transferi Morita İstanbul'a geliyor! Ozan Tufan'un yerine...

Fenerbahçe'nin yeni transferi Morita İstanbul'a geliyor! Ozan Tufan'un yerine...

Fenerbahçe'nin yeni transferi Morita İstanbul'a geliyor! Ozan Tufan'un yerine...
29.08.2021 | 14:05

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Fenerbahçe transferlere devam ediyor. Orta saha transferi için arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Japon futbolcu Hidemasa Morita'yı renklerine bağladı. Morita, yarın akşam İstanbul'a gelecek.

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