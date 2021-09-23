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Giriş Tarihi: 23.9.2021 07:25 Son Güncelleme: 23.9.2021 07:25

Bilim Kurulu kararları açıklandı: Bakan Koca sosyal medyadan duyurdu: Bilim Kurulu toplantısı sonuçları ve kararları nedir?

Bilim Kurulu kararları açıklandı: Bakan Koca sosyal medyadan duyurdu: Bilim Kurulu toplantısı sonuçları ve kararları nedir?

Koronavirüs salgını sürecinde önemli kararların alındığı Bilim Kurulu toplantısı bugün gerçekleşti. Toplantının öne çıkan başlıkları arasında yüz yüze eğitim süreci yer alırken "Bilim Kurulu toplantısı kararları ve sonuçları nelerdir?” soruları yanıt aramaya başladı. Sağlık Bakanı Koca, yönetimindeki toplantının ardından sosyal medyadan detayları duyurdu. İşte merak edilen tüm o ayrıntılar...

Bilim Kurulu Toplantısı bugün gerçekleşti. Salgın sürecine ilişkin çok önemli kararların alındığı toplantının ardından pek çok kişi "Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor, toplantı kararları ve sonuçları nelerdir?" sorularına yanıt aramaya başladı. Toplantıda bu hafta öne çıkan başlıklar arasında yüz yüze eğitim yer aldı. Peki, Koronavirüs bilim kurulu toplantısı sonuçları ve kararları nelerdir? İşte detaylar...

BİLİM KURULU MİLLİ EĞİTİM BAKANI MAHMUT ÖZER'İN TEKLİFİNİ DEĞERLENDİRDİ

Bugün toplanan Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'na bizzat Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlık etti. Toplantıda Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in koronavirüs vakası görülen sınıflardaki karantina süreciyle ilgili önerisi de değerlendirildi.

Bakan Özer'in yaptığı öneriye göre temaslı olan öğrencilere velilerinin izniyle 7. günde PCR testi yapılacak.

SONUCU NEGATİF OLANIN YÜZ YÜZE EĞİTİMİ BÖLÜNMEYECEK

Sonucu negatif çıkan öğrenciler 14 günlük filyasyon süresini tamamlamaya gerek kalmadan yüz yüze eğitime dönebilecek. Bilim Kurulu toplantısının online yapılması beklenirken özellikle eğitim camiasında gözler görüşme sonrasında yapılacak açıklama ve gelecek haberlere çevrildi.

Bakan Fahrettin Koca başkanlığında bugün saat 17.00'de video konferans yöntemiyle toplandı. Online yapılması beklenen Bilim Kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yazılı açıklama yaptı.

FAHRETTİN KOCA BİLİM KURULU KARARLARINI DUYURDU

Fahrettin Koca yaptığı açıklamada yüz yüze eğitimden taviz verilmeyeceğini bildirirken aşılamayla hastalıkla mücadele edilebileceğini bildirdi. "Okullarımızda salgının seyri açısından yakın takibini yaptığımız özel bir alan. 6 Eylül'den beri okullarımızda çıkan her vakayı dikkatle izliyoruz. Yaş gruplarının aktif vakalar içindeki dağılımında bir değişiklik olup olmadığını takip ediyoruz. Bugüne kadar alarm veren bir durum olmadığını ve yüz yüze eğitimin olumlu şekilde devam ettiğini görüyoruz. Endişeye mahal verecek bir durum olmadığını bilmenizi isterim. Bilim Kurulumuz yaygın aşılamadan önce en son kapananın tüm derecelerde okullar olmasını en erken açılanın ise yine okullar olmasını ısrarla belirtmişti" dedi.

HAMİLELERE KRİTİK UYARI

"Bilim Kurulumuz bağışıklık sistemi zayıf olan vatandaşlarımızı özel olarak ele almış aşı olma durumlarını değerlendirmiştir. Bu durumda olan vatandaşlarımızın aşılarını tamamlamak üzere özel bir çalışma yürütüyoruz. Benzer durumda gebelerimizin de hastalığa yakalanmalarında artış yaşanmıştır. Bu salgının seyrinde yeni bir durum. Gebelerimizin aşı olmalarında bir tereddüt olmaması gerektiği bir kere daha bilim kurulumuzca ortaya konmuştur. Anne adaylarımız tereddüt etmeden aşılarını olmalılar."

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Bilim Kurulu kararları açıklandı: Bakan Koca sosyal medyadan duyurdu: Bilim Kurulu toplantısı sonuçları ve kararları nedir?
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