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Giriş Tarihi: 5.10.2021 06:57 Son Güncelleme: 5.10.2021 07:07

Trabzonspor'dan tarihi başlangıç! Abdullah Avcı fırtınası

YUNUS EMRE SEL
Trabzonspor’dan tarihi başlangıç! Abdullah Avcı fırtınası

Süper Lig’de ilk 8 karşılaşmada 18 puan toplayan Trabzonspor, son 17 sezonun en iyi performansına imza attı. Abdullah Avcı ile zirveye yürüyen Bordo-Mavililer, en son 2004-05’te ilk sekiz haftada 7 galibiyet, 1 beraberlikle 22 puana ulaşmıştı.

Trabzonspor, Süper Lig'in ilk 8 haftası değerlendirildiğinde son 17 sezonun en iyi performansına imza attı.

Karadeniz ekibi geçtiğimiz sezon ilk sekiz hafta sonunda sadece 6 puandaydı.

Ancak Abdullah Avcı'nın gelişinden sonraki süreçte zirvenin iddialı takımı olmayı başardı.

Fırtına bu sezon ilk 8 haftada hiç yenilmezken, 5 galibiyet ve 3 beraberlikle 18 puan toplayıp 2004-05'ten sonra en iyi grafiğini yakaladı.

Bordo-mavililer, 2004- 2005 sezonunun ilk 8 haftalık bölümünde 7 galibiyet ve 1 beraberlikle topladığı 22 puanla ligin zirvesinde yer alıyordu.

ABDULLAH AVCI: ARZU, İNAT VE MOTİVASYON İŞTE BİZ BUYUZ
Teknik direktör Abdullah Avcı 3 puanla döndükleri Kayseri deplasmanının ardından oyuncularına bir konuşma yaparak, "Verdiğiniz mücadeleyle gurur duyuyorum ama ayrıca saygı da duyuyorum. Çünkü motivasyonunuz çok yüksek, inatçı bir kimliğiniz var ve hepsinden önemlisi başarmak, başarılı olmak ve koyduğumuz hedefe ulaşmak istiyorsunuz. İşte biz buyuz. Milli arada herkes iyi dinlensin çünkü çok daha stresli ve yoğun bir süreç bizi bekliyor" dedi.

TRABZONSPOR'A BİR SPONSOR DAHA GELDİ
Bu arada Trabzonspor, Mekap firması ile bir yıllık sponsorluk anlaşması imzaladı. Başkan Ahmet Ağaoğlu, "Bu sponsorluk hem Trabzonspor'a hem de Mekap'a hayırlı olsun" dedi. Mekap Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk İskender de, 600 çalışanı ve aileleri için 1061 adet yeni sezon forması satın aldı.

ALTYAPIDAN MİLLİ TAKIMLARA 8 İSİM
Öte yandan Trabzonspor altyapısından yetişen 8 oyuncu, milli davet aldı. Abdülkadir ve Uğurcan A Milli, Kağan Moradaoğlu, Süleyman Cebeci, Ahmetcan Kaplan, Arif Boşluk, Veysel Sönmezsoy ve Alperen Çelik U19'a çağrıldı. Ayrıca Berat A Milli Takım'a, Muhammet Taha ise Ümit Milli Takım'a gitti.

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Trabzonspor'dan tarihi başlangıç! Abdullah Avcı fırtınası
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