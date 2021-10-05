Trabzonspor’dan tarihi başlangıç! Abdullah Avcı fırtınası

ABDULLAH AVCI: ARZU, İNAT VE MOTİVASYON İŞTE BİZ BUYUZ

Teknik direktör Abdullah Avcı 3 puanla döndükleri Kayseri deplasmanının ardından oyuncularına bir konuşma yaparak, "Verdiğiniz mücadeleyle gurur duyuyorum ama ayrıca saygı da duyuyorum. Çünkü motivasyonunuz çok yüksek, inatçı bir kimliğiniz var ve hepsinden önemlisi başarmak, başarılı olmak ve koyduğumuz hedefe ulaşmak istiyorsunuz. İşte biz buyuz. Milli arada herkes iyi dinlensin çünkü çok daha stresli ve yoğun bir süreç bizi bekliyor" dedi.