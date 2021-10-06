6 EKİM 2021 RESMİ TATİL Mİ, OKULLAR TATİL OLACAK MI?

6 Ekim 2021 resmi tatil değildir. Resmi tatil olmadığı için okullarda da tatil olmayacaktır. Konu hakkında daha önce yapılan açıklamada "6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu ile ilgili olarak okullarımızın tatil olup olmadığı hakkında tereddüde düşüldüğü görülmüştür. 6 Ekim İstanbul'un kurtuluşu ile ilgili planlanan törenler icra edilmekle birlikte aynı gün tüm okullarımız eğitim öğretime devam edecektir." ifadeleri kullanılmıştı.