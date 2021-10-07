Altındaki hareketlilik özellikle bu ziyneti yatırım aracı olarak kullanmak isteyenler tarafından mercek altına alınıyor. Her gün "Bugün altın ne kadar oldu?" sorusuyla güncel durumu araştıran yatırımcılar, altının gramının hafta başında 500 liranın altına düştüğünü gördü. Dün 502 TL seviyesinde işlem gören gram altın bugün küçük bir değer kaybıyla güne başladı ve dalgalanmayı sürdürdü. Peki, 7 Ekim anlık altın alış satış fiyatı kaç TL? İşte A Para ile canlı yarım, tam, çeyrek, gram altın fiyatları!
Altın fiyatları bugün ne kadar oldu sorusuyla Kapalıçarşı ve serbest piyasalardaki güncel alış-satış fiyatı anbean takip ediliyor. Altın fiyatları anlık olarak değişiklik gösterdiği için saat 06:40 itibariyle serbest piyasalardan ve Kapalıçarşı'dan canlı ve anlık alış-satış altın fiyatı rakamlarını 'A Para Altın Fiyatları' aracılığıyla öğrenebilirsiniz.
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 451,68
SATIŞ: 469,15
ATA ALTIN
ALIŞ: 3.287,00
SATIŞ: 3.353,00
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 3.330,00
SATIŞ: 3.381,00
TAM ALTIN
ALIŞ: 3.213,43
SATIŞ: 3.276,70
YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.622,00
SATIŞ: 1.654,00
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 811,00
SATIŞ: 827,00
GRAM ALTIN
ALIŞ: 501,25
SATIŞ: 501,34
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