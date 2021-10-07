Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı 2021-2022 takvimine göre bu yılki ilk ara tatil Kasım ayında gerçekleşecek. Öğrencilerin dönem arasında dinlenmesini ve eksiklerini tamamlamasını hedefleyerek son iki yıldır uygulanan ara tatil bu yıl da gerçekleşecek. Veliler ve öğrenciler tarafından ilk ara tatil ne zaman, 2021-2022 Kasım ara tatili ayın kaçında gibi sorularla incelenen bu konu haberimizde yanıt buluyor. İşte 1. Dönem ara tatili kaç gün olacak sorusunun yanıtı ile bu yılki tatillerin tarihleri.
SÖMESTR TATİLİ (15 TATİL) NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Sömestr tatili, 24 Ocak 2022'de başlayıp 4 Şubat 2022'de tamamlanacak.
İLK ARA TATİL VE İKİNCİ ARA TATİL TARİHLERİ
İlk dönemde yapılacak olan ilk ara tatil 15-19 Kasım, ikinci dönemde uygulanacak olan ikinci ara tatil ise 11-15 Nisan 2022 tarihleri arasında yapılacak.
MEB 2021-2022 TAKVİMİ
* 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında, öğretmenlerin mesleki çalışmaları 31 Ağustos Salı günü başlayacak.
* Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimleri düzenlenecek.
* Birinci dönem, 6 Eylül Pazartesi günü başlayacak, ardından ilk ara tatil 15-19 Kasım arasında verilecek. Daha sonra sömestr tatili 21 Ocak'ta başlayıp, 7 Şubat'ta sona erecek.
* İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak, 11-15 Nisan arasında ikinci ara tatil yapılıp 17 Haziran 2022 Cuma sona eğitim öğretim yılı sona erecek.
OKULLARDA YÜZ YÜZE EĞİTİM BİTER Mİ?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, katıldığı bir canlı yayında kendisine yöneltilen "Vakalar artsa okullar kapatılır mı?" sorusuna ilişkin şunları söyledi:
Kesinlikle hayır. Bizim geliştirdiğimiz sistemde okulları kapatmayı değil, sınıfları kapatmayı gerektiriyor. ABD'de yayınlanan veriler bize şunları gösteriyor, kaygı yaratan delta varyantı beklenene göre çok daha az gerçekleşti. ABD'de şuan okulların %2'si kapalı. Aslında çok daha yüksek oran bekleniyordu fakat düşük oran gerçekleşti. Şuan ülkemizde en güvenli yer okullarımız. Bu kadar denetimin olduğu başka bir yer yok.
6 Eylül'den şu ana kadar kapanan sınıf oranları, günlük olarak, kapanan ve açılan sınıfların toplam sınıf sayısına oranı yüzde 1'in altında görünüyor. 25 Eylül tarihinden sonra yüzde oranının negatife düşme oranı artıyor, yani kapanan okullar gittikçe açılmaya başlıyor. Amerika'daki okulların yüzde 2'si kapalı. Türkiye'de kapanan sınıf oranları bile oldukça düşük.