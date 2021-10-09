Altın fiyatları son dakika gelişmeleriyle gündem olmaya devam ediyor. Hafta başında 500 TL'nin altına düşen sarı metalin gram fiyatı, Cuma günü ise yaşadığı keskin yükselişle beraber 508 TL'ye fırladı. Öte yandan vatandaşlar "9 Ekim Bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorularına bu noktada yanıt aramaya başladı. İşte 9 Ekim altın fiyatları güncel rakamlar ve tüm detaylar...