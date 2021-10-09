Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Altın fiyatları tırmanışa geçti! 9 Ekim Bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 9.10.2021 08:14 Son Güncelleme: 9.10.2021 08:14

Altın fiyatları tırmanışa geçti! 9 Ekim Bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları tırmanışa geçti! 9 Ekim Bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Gelen son dakika verilerine göre; altın fiyatları ani yükselişiyle milyonların gündemindeki yerini aldı. Altının gram fiyatı 505 TL’den işlem görürken öte yandan anlık verilerde çeyrek fiyatının ise 817 TL olduğu kaydedildi. Öte yandan binlerce kişi “9 Ekim Bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?” sorularına yanıt aramaya başladı. Fiyatlardaki bu keskin yükselişin ardından yatırımcılar canlı ve güncel rakamları takip etmeye başladı. İşte 9 Ekim 2021 son dakika altın fiyatları gelişmeleri...

Altın fiyatları son dakika gelişmeleriyle gündem olmaya devam ediyor. Hafta başında 500 TL'nin altına düşen sarı metalin gram fiyatı, Cuma günü ise yaşadığı keskin yükselişle beraber 508 TL'ye fırladı. Öte yandan vatandaşlar "9 Ekim Bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorularına bu noktada yanıt aramaya başladı. İşte 9 Ekim altın fiyatları güncel rakamlar ve tüm detaylar...

Canlı yarım, tam, çeyrek, gram altın fiyatları! Bugün altın ne kadar oldu? 7 Ekim anlık altın alış satış fiyatı kaç TL?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 451,68

SATIŞ: 469,15

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.287,00

SATIŞ: 3.353,00

9 EKİM CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.330,00

SATIŞ: 3.381,00

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.213,43

SATIŞ: 3.276,70

9 EKİM CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.622,00

SATIŞ: 1.654,00

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 811,00

SATIŞ: 827,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 501,25

SATIŞ: 501,34

9 EKİM CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

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Altın fiyatları tırmanışa geçti! 9 Ekim Bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
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