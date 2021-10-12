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Giriş Tarihi: 12.10.2021 17:53 Son Güncelleme: 12.10.2021 18:17

Son dakika: Ronaldo yerine Haaland! Manchester United'ın gelecek planı ortaya çıktı...

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Son dakika: Ronaldo yerine Haaland! Manchester United’ın gelecek planı ortaya çıktı...

Cristiano Ronaldo, yıllar sonra yeniden Manchester United'a dönmesinin ardından Premier Lig'de ayın oyuncusu seçilmiş ve müthiş bir başlangıç yapmıştı. Kulübün değerini milyonlarca sterlin artıran Portekizli yıldız performansıyla göz doldurdu. Manchester United'ın diğer yandan takımı gençleştirme projesi devam ediyor. Yaşları büyük olan Ronaldo ve Cavani yerine Haaland projesi ortaya çıktı.

Premier Lig ekibi Manchester United'ın Ronaldo'yu transfer etmesinin ardından bu sezona çok iddialı girdi. Portekizli yıldız ilk maçında 2 gol atmış ve Premier Lig'de ayın oyuncusu seçilmişti.

RONALDO VE CAVANİ YERİNE YENİ İSİM!

Ronaldo'nun yeniden takıma gelmesinin ardından taraftarlar büyük bir coşku yaşadı ve kulüp forma satışlarından dolayı rekor kırdı. Fakat Manchester United'ın Ronaldo ve Cavani'nin yerine düşündükleri proje şekillenmeye başlandı.

SOLSKJAER VE MURTOUGH'DAN ÇARPICI İTİRAF

Manchester United teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer ve Manchester United futbol direktörü John Murtough, takımın gençleşmesi adına çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Takımın gençleşmesi konusunda projeleri olduklarını ifade eden Solskjaer ve Murtough yaşları büyük Ronaldo ve Cavani'nin yerine flaş bir ismi dile getirdiler.

MANCHESTER UNİTED RONALDO VE CAVANİ YERİNE HAALAND'I İSTİYOR

Manchester Evening News'in haberine göre, Manchester United'ın Ronaldo ve Cavani sonrası forvete düşündükleri en iyi ismin Haaland olduğu ifade edildi.

Kulüp olarak Haaland konusunda hemfikir olduklarını söylediler. Diğer yandan büyük umutlarla transfer edilen Martial ise Manchester United'da istenileni veremedi.

SERBEST KALMA ÜCRETİ NE KADAR?

Haaland'ın performansı sonrası piyasa değerinin 100 milyon sterlin olduğu ifade ediliyor. Öte yandan Haaland'ın serbest kalma ücretinin de 65 milyon sterlin olduğu ifade ediliyor.

Erling Haaland'ın Dortmund ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Haaland için Manchester United, Real Madrid, PSG, Manchester City gibi birçok Avrupa devi kulüp devrede.

REKORLARIN ÇOCUĞU HAALAND

21 yaşındaki Norveçli "Altın Çocuk" Haaland, Dortmund formasıyla çıktığı 67 maçta 68 gol attı ve 19 asist yaptı. Haaland'ı birçok Avrupa kulüpleri istiyor.

Birçok alanda rekorlar kıran Haaland, geçe sezon da Şampiyonlar Ligi'nde 10 golle en fazla gol atan oyuncu oldu ve bu alanda da Ronaldo'yu geçmişti.

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Son dakika: Ronaldo yerine Haaland! Manchester United'ın gelecek planı ortaya çıktı...
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