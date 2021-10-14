Beşiktaş’ın Başakşehir maçı kadrosunda 5 eksik! Pjanic’in son durumu...

Son dakika...Milli aranın sona ermesiyle birlikte Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 9. haftası yarın (15 Ekim) oynanacak Başakşehir-Beşiktaş maçıyla başlayacak. Milli ara öncesi sakatlıklarla boğuşan siyah-beyazlılarda birçok isim sahalara dönecek. Ancak Pjanic'ten kötü haber geldi. Boşnak yıldız, Başakşehir karşılaşmasını kaçıracak.
A Spor muhabiri Sercan Dikme, canlı yayında yıldız oyuncunun son durumuna dair bilgi verdi. Beşiktaş'ın bugün yaptığı antrenmanda takımdan ayrı çalışan Pjanic, henüz tam olarak hazır değil.
Tek başına antrenmanlarını sürdüren 31 yaşındaki orta saha, Başakşehir maçının kadrosuna alınmadı.
Yıldız oyuncunun, hafta içi Devler Ligi'nde oynanacak Sporting müsabakasında oynama ihtimali ise yüzde 51. Sergen Yalçın, Sporting maçı öncesi son kararını verecek.
Öte yandan Pjanic'in Galatasaray derbisinde ise sahada olması bekleniyor.
KAMP KADROSU AÇIKLANDI!
Beşiktaş, Başakşehir maçının kamp kadrosunu açıkladı. Pjanic'in yanı sıra; Mehmet Topal, N'Koudou, Kenan Karaman ve N'Sakala da kadroda bulunmuyor.
Siyah-beyazlı ekibin Medipol Başakşehir maçı kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:
Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Josef de Souza, Salih Uçan, Michy Batshuayi, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Welinton, Domagoj Vida, Serdar Saatçı, Güven Yalçın, Umut Meraş, Alex Teixeira