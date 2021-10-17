Milyonlarca emeklinin beklediği son dakika haberi: SSK ve BAĞKUR emekli maaş zammı ne kadar, kaç para olacak?

Emekli maaşlarına Ocak ayında yapılacak zam miktarı için bekleyiş devam ediyor. Bilindiği üzere her yıl emeklilere Ocak ve Temmuz ayında zam yapılıyor. Yapılacak zam tutarında ise belirleyici etken, enflasyon rakamları oluyor. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Eylül'de enflasyon yüzde 1,25 artarken, yıllık bazda ise yüzde 19.58 oldu. Buna göre emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? İşte detaylar;