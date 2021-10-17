Milyonlarca emeklinin beklediği son dakika haberi: SSK ve BAĞKUR emekli maaş zammı ne kadar, kaç para olacak?

Emekli maaşlarına Ocak ayında yapılacak zam miktarı için bekleyiş devam ediyor. Bilindiği üzere her yıl emeklilere Ocak ve Temmuz ayında zam yapılıyor. Yapılacak zam tutarında ise belirleyici etken, enflasyon rakamları oluyor. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Eylül'de enflasyon yüzde 1,25 artarken, yıllık bazda ise yüzde 19.58 oldu. Buna göre emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? İşte detaylar;
EMEKLİ MAAŞLARINA NE KADAR ZAM YAPILACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayınlanan 3 aylık enflasyon verilerine göre, enflasyon yüzde 4.23 olarak gerçekleşti. Oranın belirleyici olması için geride kalan 3 ayında enflasyon verilerinin açıklanması gerekiyor.
Şu anki oran doğrultusunda yapılan tahminlere göre SSK ve Bağkur emeklilerinin maaş artışında 329 liraya kadar artış yaşanacak.
TEMMUZ AYINDA NE KADAR ZAM YAPILMIŞTI?
Emeklilerinin Temmuz ayında aldıkları zam, yüzde 8.45 olarak belirlenmişti.