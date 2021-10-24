Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? Anlık gelişmeler ile tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç lira?
Giriş Tarihi: 24.10.2021 07:12 Son Güncelleme: 24.10.2021 07:12

Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? Anlık gelişmeler ile tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç lira?

Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? Anlık gelişmeler ile tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç lira?

Gelen son dakika verilerine göre altın fiyatları grafiğindeki yukarı yönlü hareketlilik devam ediyor. Altının gram fiyatı bugün 553 TL ile güne başlarken öte yandan serbest piyasalarda çeyrek altının ise 880 TL’den işlem gördüğü kaydedildi. Yatırımcılar yaşanan bu hareketlilikle beraber gün içerisinde “24 Ekim bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?” sorularına yanıt aramaya başladı. Öte yandan altın fiyatlarının önümüzdeki süreçte izleyeceği yol da merak ediliyor. İşte son dakika gelişmeleri ile canlı ve güncel rakamlar...

Son dakika haberi... Altın fiyatları üzerinde geçtiğimiz hafta itibarıyla başlayan yükseliş hareketi altını gündem maddesi haline getirdi. Bugün de sabah saatleriyle beraber "24 Ekim bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" soruları yanıt aramaya başladı. Sabah saatlerinde gelen anlık verilere göre; altının gram fiyatı 553 TL olarak kaydedilirken öte yandan çeyrek fiyatı ise 880 TL ile güne başladı. İşte son dakika altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar...

ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ, YÜKSELECEK Mİ?

Altın fiyatları üzerindeki hareketlilikle beraber özellikle bu yönde yatırımlarını gerçekleştiren vatandaşlar sarı metalin önümüzdeki günlerde izleyeceği yolu merak ediyor. Canlı rakamların anlık takibi için A Para sayfasını takip edebilir haberimizden gelişmeleri takip edebilirsiniz...

İşte 24 Ekim kapalıçarşı – serbest piyasalardan gelen canlı altın fiyatları takip ekranı...

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 495,95

SATIŞ: 515,13

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.606,00

SATIŞ: 3.682,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.680,00

SATIŞ: 3.736,00

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.554,84

SATIŞ: 3.624,64

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.765,00

SATIŞ: 1.821,00

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 882,00

SATIŞ: 911,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 553,18

SATIŞ: 553,56

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Lille-Brest maçında Fransız taraftarlar Burak Yılmaz’ı ıslıkladı! Milli futbolcu oyundan çıkarken...
KYK burs başvurusu ne zaman başlıyor, yarın mı yapılacak? 2021-2022 KYK burs ve kredi başvuru tarihleri bekleniyor!
CHP'li Ünal Çeviköz yine şaşırtmadı! Türk yargısını hedef alan büyükelçileri savundu
Bakan Fahrettin Koca'dan son dakika yüz yüze eğitim açıklaması! Koronavirüs Bilim Kurulu okulların kapatılmasını değerlendirdi
İhmali ölüme kadar götürdü, sevenleri yasa boğuldu! Oyuncu Kemal Kuruçay son yolculuğuna uğurlandı
İŞKUR güncel memur alımı ve personel alımı 2021 iş ilanları yayınlandı: İlkokul mezunu ve en az 5 bin TL maaşla binlerce personel alımı yapılıyor!
Son dakika: 23 Ekim koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum...
Tyson Fury ve Deontay Wilder’ın doping testleri açıklandı!
Sırlar aydınlanmayı bekliyor! Çözülürse 6 bin yıl öncesine ışık tutacak
Babası yemek yemediği için öldürmüştü! Kan donduran detayı annesi anlattı
ARKADAŞINA GÖNDER
Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? Anlık gelişmeler ile tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç lira?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA