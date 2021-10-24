Son dakika haberi... Altın fiyatları üzerinde geçtiğimiz hafta itibarıyla başlayan yükseliş hareketi altını gündem maddesi haline getirdi. Bugün de sabah saatleriyle beraber "24 Ekim bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" soruları yanıt aramaya başladı. Sabah saatlerinde gelen anlık verilere göre; altının gram fiyatı 553 TL olarak kaydedilirken öte yandan çeyrek fiyatı ise 880 TL ile güne başladı. İşte son dakika altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar...

ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ, YÜKSELECEK Mİ?

Altın fiyatları üzerindeki hareketlilikle beraber özellikle bu yönde yatırımlarını gerçekleştiren vatandaşlar sarı metalin önümüzdeki günlerde izleyeceği yolu merak ediyor. Canlı rakamların anlık takibi için A Para sayfasını takip edebilir haberimizden gelişmeleri takip edebilirsiniz...

İşte 24 Ekim kapalıçarşı – serbest piyasalardan gelen canlı altın fiyatları takip ekranı...