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Giriş Tarihi: 29.10.2021 18:01 Son Güncelleme: 29.10.2021 18:26

Son dakika: Cristiano Ronaldo için çok konuşulacak iddia! Tıpkı Giggs ve Rooney gibi...

Son dakika: Cristiano Ronaldo için çok konuşulacak iddia! Tıpkı Giggs ve Rooney gibi...

Son dakika haberi... İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer'in koltuğu sallantıda. 48 yaşındaki çalıştırıcının alternatifleri konuşulurken İspanyol medyasından sürpriz Cristiano Ronaldo iddiası geldi.

Son dakika haberi... Manchester United'da kötü gidişatın ardından teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer geleceği belirsizliğini koruyor. Kırmızı Şeytanlar'da Norveçli teknik adamın yerine gelecek isim konuşulmaya başlanırken sürpriz Cristiano Ronaldo iddiası ortaya atıldı.

SON 4 MAÇTA 1 PUAN!

Premier Lig'de çıktığı 4 maçta 3 mağlubiyet alan ve sadece 1 puana alabilen Manchester United'da teknik direktör Solskjaer'in yerine gelecek isim konuşuluyor.

TOTTENHAM MAÇI BELİRLEYİCİ OLACAK!

Premier Lig'de yarın Tottenham ile karşılaşacak Manchester United'da bu kritik maç Ole Gunnar Solskjaer'in sonunu getirebilir.

İngiliz basını çoktan Solskjaer'in alternatiflerini yazmaya başladı. Ancak en çarpıcı ihtimal İspanyol basınından geldi.

BOMBA İDDİA: RONALDO TAKIMIN BAŞINA GEÇECEK!

Sport'un haberine göre, Solskjaer'in görevden alınması durumunda yerine Cristiano Ronaldo'nun geçebileceğini iddia etti.

36 yaşındaki Portekizli yıldızın bugüne kadar dünyanın en önemli teknik direktörleriyle birlikte çalıştığına vurgu yapılarak tecrübelerinden söz edildi.

Antonio Conte'den olumsuz yanıt alan Manchester United yöneticilerinin Cristiano Ronaldo'ya böyle bir teklif sunmasının sürpriz olmayacağı vurgulandı.

GIGGS VE ROONEY DE OYUNCU ANTRENÖRLÜK YAPTI!

Ryan Giggs, Manchester United forması giyerken son döneminde hem oyuncu hem de geçici menajerlik görevini üstlenmişti.

Manchester United'ın bir başka efsanesi Wayne Rooney ise Derby County'de 2020-21 sezonunu oyuncu-menajer olarak geçirmişti.

10 MAÇTA 6 GOL!

36 yaşındaki Portekizli yıldız, bu sezon Manchester United formasıyla çıktığı 10 maçta 6 gol kaydetti.

Ronaldo, Premier Lig'de oynadığı 6 maçta 3 gol atarken Şampiyonlar Ligi'nde ise oynadığı tüm maçlarda gol kaydetti. Portekizli yıldız, 3 maçta 3 gol attı.

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