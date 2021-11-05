İlkokul, ortaokul ve liselerde gözler ara tatil tarihlerine çevrildi. 2021-2022 eğitim öğretim yılının ilk tatiline kısa bir süre kala konuyla ilgili olarak "İlk ara tatil ne zaman başlayacak, kaç gün ve ayın kaçında?" soruları yanıt aramaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı yayımladığı takvimle beraber tüm bu tarihleri duyurmuştu. Bu kapsamda Kasım ve Nisan aylarında eğitimde verilecek aranın tarihleri de netlik kazanmış oldu. Peki, ara tatil ne zaman başlayacak? İşte detaylar...