İlkokul, ortaokul ve liselerde gözler ara tatil tarihlerine çevrildi. 2021-2022 eğitim öğretim yılının ilk tatiline kısa bir süre kala konuyla ilgili olarak "İlk ara tatil ne zaman başlayacak, kaç gün ve ayın kaçında?" soruları yanıt aramaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı yayımladığı takvimle beraber tüm bu tarihleri duyurmuştu. Bu kapsamda Kasım ve Nisan aylarında eğitimde verilecek aranın tarihleri de netlik kazanmış oldu. Peki, ara tatil ne zaman başlayacak? İşte detaylar...
İLK ARA TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK VE KAÇ GÜN SÜRECEK?
Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek. Böylece öğrenciler 12 Kasım Cuma'dan 21 Kasım Pazar gününe kadar 9 gün tatil yapacak.
15 TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Yarıyıl tatili 24 Ocak tarihinde başlayacak ve 4 Şubat'a kadar devam edecek. 2. dönem ara tatili 11-15 Nisan tarihleri aralığında olacak. Karneler 17 Haziran 2022'de dağıtılacak.
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
*1. dönem ara tatili 15-19 Kasım,
*Yarıyıl tatili 24 Ocak-4 Şubat,
*2. dönem ara tatili 11-15 Nisan,
* Karneler 17 Haziran 2022'de dağıtılacak.