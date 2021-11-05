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Giriş Tarihi: 5.11.2021 08:33 Son Güncelleme: 5.11.2021 08:34

Ara tatil ne zaman başlayacak? 2021-2022 MEB takvimi ile ilk ara tatil ne zaman başlıyor, kaç gün ve ayın kaçında?

Ara tatil ne zaman başlayacak? 2021-2022 MEB takvimi ile ilk ara tatil ne zaman başlıyor, kaç gün ve ayın kaçında?

Yeni eğitim öğretim yılında Kasım ayına gelinirken binlerce öğrenci ara tatil başlangıç ve bitiş tarihleri ile ilgili araştırmalarına başladı. Bu dönemin ilk ders zili bilindiği üzere 6 Eylül’de çalmıştı. Şimdilerde ise eğitimde verilecek arayla ilgili olarak “İlk ara tatil ne zaman başlayacak, kaç gün ve ayın kaçında?” soruları yanıt aramaya başladı. Tarihler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvimle beraber duyurulmuştu. Peki, ara tatil ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek? İşte tüm detaylar...

İlkokul, ortaokul ve liselerde gözler ara tatil tarihlerine çevrildi. 2021-2022 eğitim öğretim yılının ilk tatiline kısa bir süre kala konuyla ilgili olarak "İlk ara tatil ne zaman başlayacak, kaç gün ve ayın kaçında?" soruları yanıt aramaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı yayımladığı takvimle beraber tüm bu tarihleri duyurmuştu. Bu kapsamda Kasım ve Nisan aylarında eğitimde verilecek aranın tarihleri de netlik kazanmış oldu. Peki, ara tatil ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

İLK ARA TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK VE KAÇ GÜN SÜRECEK?

Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek. Böylece öğrenciler 12 Kasım Cuma'dan 21 Kasım Pazar gününe kadar 9 gün tatil yapacak.

15 TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yarıyıl tatili 24 Ocak tarihinde başlayacak ve 4 Şubat'a kadar devam edecek. 2. dönem ara tatili 11-15 Nisan tarihleri aralığında olacak. Karneler 17 Haziran 2022'de dağıtılacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

*1. dönem ara tatili 15-19 Kasım,

*Yarıyıl tatili 24 Ocak-4 Şubat,

*2. dönem ara tatili 11-15 Nisan,

* Karneler 17 Haziran 2022'de dağıtılacak.

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Ara tatil ne zaman başlayacak? 2021-2022 MEB takvimi ile ilk ara tatil ne zaman başlıyor, kaç gün ve ayın kaçında?
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