İsmail Kartal'dan Mesut Özil açıklaması! "Ağrıları yok, gayet sağlıklı..."

"TAKIMI SAHİPLENEREK SAHADA SAVAŞACAK OYUNCULAR LAZIM"

Takımda dokuzuncu günü olduğunu belirten Kartal, "Samandıra'da kalıyorum. Sürekli oyuncularımla birebir grup toplantıları yapıyorum, onları ikna etmeye çalışıyorum. Onların Fenerbahçe'de futbol oynamanın ne demek olduğunu, ne kadar değerli olduklarını ve bu formayı giydiklerini anlatıyorum. Bir takımdaşlık, birliktelik aidiyet duygusuyla burayı sahiplenerek, sahada savaşacak oyuncular lazım. Oyuncularım gerçekten çok istekli. Bunun için çok mutlu oldular. Bugün taraftarın onlara bir el vermesiyle birlikte çok mutlu oldular. İkinci yarı daha net pozisyonlara girdik. Mesut'un ağrıları yok, gayet sağlıklı ve iyi durumda. Mesut da bizim dünya çapında çok önemli bir oyuncumuz. Oyuna sonradan girdi belki, başka maç 11 başlar, bizim kaptanımızdır. Bir takımı ve oyuncuları tanımak lazım. İşimiz bu. Göreve gelmeden öncede bu oyuncuların özelliklerini bilen bir insanım. Antrenman ve maçlarda da analizlerde de kimin nerede ne vereceğini bilmek bütün teknik direktörlerin görevidir. Bazen siz kafanızda oyunun gidişatına göre bir plan yapıyorsunuz bazen de tutmuyor. O zaman da diyorsunuz, yaptığınız değişiklikler olmadı. Bugün tuttu çok şükür oyuncularımı tebrik ediyorum" dedi.