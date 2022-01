İsmail Kartal'dan Mesut Özil açıklaması! "Ağrıları yok, gayet sağlıklı..."

"DESTEĞİ BÜTÜN TAKIMA YAYACAĞIZ"

Taraftarın İrfan Can Kahveci'ye desteğine değinen İsmail Kartal, "Dün bu statta bir basın toplantısı düzenledim. Bana İrfan Can Kahveci'yi sormuşlardı. Türkiye'de kaç tane İrfan Can Kahveci var demiştim. Onun gibi oyuncular çok az yetişiyor. Ben onun kıymetini bilen bir teknik direktörüm. Kendisiyle Samandıra'da çok konuştum. Onun daha verimli olacağı yer için konuştuk. Bugün de oynadığı futbolla bütün tribünler kendisine destek verdi. Bundan dolayı çok mutlu oldum. İnşallah bunu bütün takıma yayacağız" diye konuştu.