Ukraynalı yıldız Andriy Yarmolenko’dan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne büyük destek!

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı harekat sonrasında spor dünyasından da Ukrayna'ya destek gelmeye devam ediyor. İngiltere basınında yer alan haberlere göre Ukrayna Milli Takım formasını en çok giyen oyuncular arasında yer alan ve kaptanlık görevini üstlenen Andriy Yarmolenko da Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne 75 bin Sterlin bağışta bulundu.