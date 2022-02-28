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Giriş Tarihi: 28.2.2022 17:51 Son Güncelleme: 28.2.2022 17:54

Ukraynalı yıldız Andriy Yarmolenko'dan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne büyük destek!

Ukraynalı yıldız Andriy Yarmolenko’dan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne büyük destek!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United'ın Ukraynalı yıldızı Andriy Yarmolenko, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaş sonrasında ülkesinin silahlı kuvvetlerine 75 bin Sterlin bağışladı.

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı harekat sonrasında spor dünyasından da Ukrayna'ya destek gelmeye devam ediyor. İngiltere basınında yer alan haberlere göre Ukrayna Milli Takım formasını en çok giyen oyuncular arasında yer alan ve kaptanlık görevini üstlenen Andriy Yarmolenko da Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne 75 bin Sterlin bağışta bulundu.

TAKIM ARKADAŞLARI VE TARAFTARLARDAN DESTEK

Öte yandan dün oynanan Wolverhamtpon maçının kadrosuna dahil edilmeyen 32 yaşındaki futbolcuya, West Ham Unitedlı taraftarlar ve takım arkadaşlarından da destek geldi.

West Hamlı futbolcular maç öncesinde ısınma hareketlerini Yarmolenko'nun isminin yazılı olduğu formalarla yaptı. Ayrıca takım arkadaşlarından Declan Rice da seremonide Yarmolenko formasıyla poz verdi.

Bunun yanı sıra stadyumun dışında bulunan ekranlarda ve stadyum içindeki bazı bölgelerde 'Yarmolenko ve Ukrayna halkına sevgi ve dua gönderiyoruz' şeklinde yazılar yer aldı.

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Ukraynalı yıldız Andriy Yarmolenko'dan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne büyük destek!
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