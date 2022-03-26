Son dakika haberi: Balkan mucizesi! Kuzey Makedonya’nın İtalya karşısında yüzde 1 bile şansları yoktu...

Osmanlı coğrafyasının nadide şehirlerini içinde barındıran, adımınızı attığınız andan itibaren sizi Osmanlı tarihinin izleri ile karşılayan bir ülke Makedonya… Balkanların ortasında, sık sık isim değiştirmesi ile gündeme gelen ve son olarak uluslararası anlaşmalarla Kuzey Makedonya'da karar kılınması ile huzur bulan ülkenin adı artık siyasetle değil futbol başarıları ile gündeme oturuyor…
YÜZDE 1 ŞANS VERİLMEDİ
EURO 2020'ye katılarak bir ilki gerçekleştiren Makedonya, 3'te sıfır çekse de turnuvaya renk kattı. Igor Angelovski yönetiminde seviye atlayan Kuzey Makedonya, Blagoja Milevski ile başladığı yeni döneminde Dünya Kupası yolunda play-off kuraları çekildiğinde ise 'en şanssız takım' unvanını kazandı. Makedonlar'a son Avrupa Şampiyonu İtalya'ya karşı yüzde 1 bile şans verilmedi. Gök Mavililer, işi şansa bırakmamak adına maçı Palermo'da eski model statların son temsilcilerinden Renzo Barbera'ya (yapımı 1932) aldı.
RAKAMLAR TERS YÜZ!
Futbolda tek maçlı eleminasyonda iki kere ikinin dört etmediği bir kez daha gözler önüne serildi. 32 şut, %65 topla oynama, 471 başarılı pas… İtalya'nın bu şiir gibi istatistiklerinde liste uzar gider. Tek kale oynayan Azzuriler, 90+2'de Trajkovski'nin 25 metreden köşeye gönderdiği şutu ağlarında gördüğünde ise artık her şey için çok geçti. Kuzey Makedonya tarihi bir zafere imzasını atarken, Mancini ve ekibi tarihi bir yenilginin faturasıyla karşı karşıya kaldı.
ARADA 13 KAT FARK VARDI!
İtalya önceki gün sahaya çıktığında ilk 11'inin transfermarkt'a göre toplam değeri 461 milyon Euro'ydu. Kuzey Makedonya'nın ise 36 milyon Euro'luk oyuncu değeri vardı.
ÖMER ÜRÜNDÜL DİYOR Kİ
Benim sık sık vurguladığım bir konu vardı. ''Futbol çok ilginç bir oyun'' diye. Çünkü cazibesi de burada yatıyor. Bazı maçlarda hiç beklenmedik şeylerle karşılaşabiliyorsunuz. İtalya bu maça çantada keklik diye çıktı. Tüm motivasyonları ikinci karşılaşma içindi. Bu yüzden rakibi küçümsediler. Kuzey Makedonya uzun süre oyunu beraberlikte tutturdu, direncini arttırdı.
90 dakika gol yemediği gibi bir de uzatmada ağları bularak finale kaldı. İtalya kaleye 90 dakikada 32 şut atmış, 14 korner kullanmış. Kuzey Makedonya'nın gol dışında pozisyonu yok. Ve sonuçta 8 ay öncenin Avrupa Şampiyonu İtalya, Kuzey Makedonya'ya eleniyor. Bu bana göre son yılların futboldaki en büyük sürprizidir.