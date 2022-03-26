Son dakika haberi: Balkan mucizesi! Kuzey Makedonya’nın İtalya karşısında yüzde 1 bile şansları yoktu...

RAKAMLAR TERS YÜZ!



Futbolda tek maçlı eleminasyonda iki kere ikinin dört etmediği bir kez daha gözler önüne serildi. 32 şut, %65 topla oynama, 471 başarılı pas… İtalya'nın bu şiir gibi istatistiklerinde liste uzar gider. Tek kale oynayan Azzuriler, 90+2'de Trajkovski'nin 25 metreden köşeye gönderdiği şutu ağlarında gördüğünde ise artık her şey için çok geçti. Kuzey Makedonya tarihi bir zafere imzasını atarken, Mancini ve ekibi tarihi bir yenilginin faturasıyla karşı karşıya kaldı.