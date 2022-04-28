Canlı yayında duygusal anlar! Melike Çelik ve Serdar Sarıdağ gözyaşlarına hakim olamadı

Süper Lig'de Trabzonspor bu hafta Antalyaspor karşısında şampiyonluk için sahaya çıkacak. Trabzonspor, "Mutluluğa Kurşun Sıkma" temalı bir video yayınladı.
Yayınlanan videoda Kazım Koyuncu, Eren Bülbül, Nazmiye Nine, Dozer Cemil ve Mustafa Çelik gibi isimler hatırlatıldı. A Spor ekranlarında ise canlı yayında duygusal anlar yaşandı.
Trabzonspor'un duygusal videosu, A Spor sunucusu Melike Çelik ve yorumcu Serdar Sarıdağ'ı ağlattı | Video
DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI
A Spor'da sunucu Melik Çelik ve yorumcu Serdar Sarıdağ, klibi izledikleri yayında duygusal anlar yaşadı. Melike Çelik, "Ben duygulandım, özür diliyorum. Serdar sen niye ağlıyorsun, kötü yaptın beni de. İzleyicilerimizden özür diliyorum.
Çok güzel bir video olmuş. Hem mesaj içeren hem de o renklerle bütünleşmiş önemli isimleri unutmayan, onların dilinden seslenen bir video. Tebrik etmek lazım" dedi.
"SÜPER OLMUŞ"
Videoyu izlerken duygulanan Serdar Sarıdağ da, "Eren, Özkan hoca... Müthiş yapmışlar. Kimin aklına geldiyse ayrıntılar süper" ifadelerini kullandı.
Eren Bülbül, Kazım Koyuncu, Dozer Cemil, Özkan Sümer... Trabzonspor'dan duygulandıran paylaşım | Video