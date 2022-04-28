Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Canlı yayında duygusal anlar! Melike Çelik ve Serdar Sarıdağ gözyaşlarına hakim olamadı
Giriş Tarihi: 28.4.2022 13:29 Son Güncelleme: 28.4.2022 13:46

Canlı yayında duygusal anlar! Melike Çelik ve Serdar Sarıdağ gözyaşlarına hakim olamadı

Canlı yayında duygusal anlar! Melike Çelik ve Serdar Sarıdağ gözyaşlarına hakim olamadı

Şampiyonluk için gün saya Trabzonspor, geçtiğimiz günlerde "Mutluluğa Kurrşun Sıkma" temalı bir video hazırlamış ve bu video sosyal medyada büyük ilgi görmüştü. A Spor ekranlarında sunucu Melike Çelik ve yorumcu Serdar Sarıdağ, videonun gösterildiği anlarda gözyaşlarına hakim olamadı.

Süper Lig'de Trabzonspor bu hafta Antalyaspor karşısında şampiyonluk için sahaya çıkacak. Trabzonspor, "Mutluluğa Kurşun Sıkma" temalı bir video yayınladı.

Yayınlanan videoda Kazım Koyuncu, Eren Bülbül, Nazmiye Nine, Dozer Cemil ve Mustafa Çelik gibi isimler hatırlatıldı. A Spor ekranlarında ise canlı yayında duygusal anlar yaşandı.

Trabzonspor'un duygusal videosu, A Spor sunucusu Melike Çelik ve yorumcu Serdar Sarıdağ'ı ağlattı | Video

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

A Spor'da sunucu Melik Çelik ve yorumcu Serdar Sarıdağ, klibi izledikleri yayında duygusal anlar yaşadı. Melike Çelik, "Ben duygulandım, özür diliyorum. Serdar sen niye ağlıyorsun, kötü yaptın beni de. İzleyicilerimizden özür diliyorum.

Çok güzel bir video olmuş. Hem mesaj içeren hem de o renklerle bütünleşmiş önemli isimleri unutmayan, onların dilinden seslenen bir video. Tebrik etmek lazım" dedi.

"SÜPER OLMUŞ"

Videoyu izlerken duygulanan Serdar Sarıdağ da, "Eren, Özkan hoca... Müthiş yapmışlar. Kimin aklına geldiyse ayrıntılar süper" ifadelerini kullandı.

Eren Bülbül, Kazım Koyuncu, Dozer Cemil, Özkan Sümer... Trabzonspor'dan duygulandıran paylaşım | Video

EN ÇOK OKUNANLAR

Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristler iyice köşeye sıkıştı! PKK elebaşı Duran Kalkan: Bizi ortadan kaldıracaklar
SON DAKİKA | Kemal Kılıçdaroğlu'nu öfkelendiren sadece İmamoğlu değilmiş: Meral Akşener ve Ali Babacan şimdi ne yapacak?
Son dakika: İBB'deki ihale skandalında Ekrem İmamoğlu'na soruşturma izni
PKK kampından İBB'ye transferde gerçekler ortaya çıktı! Yasaya rağmen bunu yapmadan işe almışlar...
İnşirah Suresi Arapça Okunuşu ve Türkçe Anlamı - İnşirah Suresi Oku, Dinle, Meali ve Faziletleri
SON DAKİKA: İBB personelinin terör kampında keleşli fotoğrafı ortaya çıktı! Gözaltına alındı...
Son dakika | İtalyan Posta Teşkilatı'nı soydular! Paranın izi Türkiye'de bulundu
SON DAKİKA: MEB yeni programı başlatıyor! İlk olarak liselerde denenecek! Süre 4 yıl...
SON DAKİKA HABERİ: Başkan Erdoğan: Ayasofya Camii aslına rücu ettirildi
Son dakika! Başkan Erdoğan'dan Osman Kavala açıklaması: "Türkiye'nin Soros'uydu"
ARKADAŞINA GÖNDER
Canlı yayında duygusal anlar! Melike Çelik ve Serdar Sarıdağ gözyaşlarına hakim olamadı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA