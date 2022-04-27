Eren Bülbül, Kazım Koyuncu, Dozer Cemil, Özkan Sümer... Trabzonspor'dan duygulandıran paylaşım | Video

Şampiyonluk için cumartesi günü oynananacak Antalyaspor maçını bekleyen Trabzonspor, sosyal medya hesabından yayınlanan videoyla, şampiyonluk kutlamaları sırasında silah kullanılmaması hakkında uyarıda bulundu. Bordo-mavili kulüp Trabzonspor'la özdeşleşmiş Dozer Cemil, Eren Bülbül, Kazım Koyuncu, Mustafa Çelik, Nazmiye Nine, Özkan Sümer ve niceleri başlığıyla yayınlanan video izleyenleri duygulandırırken büyük bir ilgi gördü.

Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından "#MutluluğaKurşunSıkma #ŞAMP1" hashtagiyle yapılan video paylaşımında, hayatını kaybeden Trabzonspor'un efsane kaptanı "Dozer" lakaplı Cemil Usta, şehit Eren Bülbül, sanatçı Kazım Koyuncu, eski başkanlardan Özkan Sümer, taraftarlardan da Mustafa Çelik ve Nazmiye nine karakterleri canlandırıldı.