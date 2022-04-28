Trabzonspor'un duygusal videosu, A Spor sunucusu Melike Çelik ve yorumcu Serdar Sarıdağ'ı ağlattı | Video

A Spor sunucusu Melike Çelik ve yorumcu Serdar Sarıdağ, Trabzonspor'un 'Mutluluğa Kurşun Sıkma' temalı videosunu izlerken duygusal anlar yaşadı. Eren Bülbül, Kazım Koyuncu, Nazmiye Nine, Dozer Cemil, Mustafa Çelik gibi isimlerin sanatçılar tarafından hatırlatıldığı video büyük ilgi gördü.

Şampiyonluk için cumartesi günü oynananacak Antalyaspor maçını bekleyen Trabzonspor, sosyal medya hesabından yayınlanan videoyla, şampiyonluk kutlamaları sırasında silah kullanılmaması hakkında uyarıda bulundu. Bordo-mavili kulüp Trabzonspor'la özdeşleşmiş Dozer Cemil, Eren Bülbül, Kazım Koyuncu, Mustafa Çelik, Nazmiye Nine, Özkan Sümer ve niceleri başlığıyla yayınlanan video izleyenleri duygulandırırken büyük bir ilgi gördü.