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Giriş Tarihi: 23.8.2022 01:41 Son Güncelleme: 23.8.2022 01:44

Jorge Jesus'tan Henry Onyekuru itirafı! "Onu almak istemiştik ama alamamıştık"

AA
Jorge Jesus’tan Henry Onyekuru itirafı! Onu almak istemiştik ama alamamıştık

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, sahasında Adana Demirspor'u 4-2 mağlup ederek üst üste 2. galibiyetini aldı. Karşılaşmanın ardından konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, "Rakibimiz benim Türkiye'ye geldiğimden itibaren karşılaştığımız en güçlü takımdı. Bu rakibe karşı iyi organize olmamız lazımdı ve öyle oldu" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında ağırladığı Adana Demirspor'u 4-2 yenen Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus, Türkiye'ye geldiğinden beri en zorlu rakiple mücadele ettiklerini söyledi. Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Jesus, güzel bir maç geçirdiklerini belirtti.

Adana Demirspor'u iyi organize olunması gereken bir ekip şeklinde değerlendiren Jesus, "Hepimiz güzel bir maç izledik, iki iyi takımın karşılaşmasıydı. Rakibimiz benim Türkiye'ye geldiğimden itibaren karşılaştığımız en güçlü takımdı. Bu rakibe karşı iyi organize olmamız lazımdı ve öyle oldu. Futbolcuları tebrik ediyorum, taraftarları desteklerinden dolayı tebrik ediyorum. Şimdi yapmamız gereken yolumuza devam etmek." diye konuştu.

Onyekuru'nun çok hızlı bir futbolcu olduğunu aktaran Jesus, "Onyekuru çok süratli bir oyuncu. Karşısına kimi koyarsanız koyun o sürati kullanacaktır. Çok çabuk bir oyuncu. Bu tarz kıyaslamaların pozitif yapılması gerekiyor. 3 günde bir maç yapıyoruz ama rakibimiz öyle değil. Sıkışık fikstürde 5-6 oyuncu değişmek gerekiyor ama takım kazanmaya devam ediyor. Bu takımımızın kalitesini ve benim onlara duyduğum güveni gösteriyor. Her maç için en iyi tercihi yapmaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

JORGE JESUS'TAN ONYEKURU İTİRAFI!

Tecrübeli teknik adam, Onyekuru ile maç içerisindeki konuşmasına dair soru üzerine, "O an maçın içindeki anları konuştuk. Onyekuru'yu uzun zamandır tanıyorum. Belçika'da oynarken Sporting Lizbon'daydım, onu almak istemiştik ama alamamıştık. Aramızda maç içinde güzel bir diyalog geçti." ifadelerini kullandı.

Jesus, alternatifli kadronun her zaman avantaj olduğunu vurgulayarak, "Antrenör için alternatifli kadro asla dezavantaj değildir. Elinizde fazla opsiyon ve kalite olması her zaman avantajdır. 3 günde bir maç yapıyoruz ve Türkiye'de bunu yapan takım sayısı az. Trabzonspor, biz ve Başakşehir yapıyor. Avrupa'da yukarı çıkmak için puanlar almanız gerekiyor. 4. torbadan katılacağız bu da zorlu rakipler demek. Fenerbahçe'nin Avrupa'daki prestijini tekrar kazanması gerekiyor. Fenerbahçe ben Benfica'da çalışırken yarı final oynamıştı. Bu prestijini yeniden kazanması gerekiyor. Kadronuz derin olmalı ki rotasyon yapabilesiniz." şeklinde konuştu.

İlk yarıda sıkıntı yaşadıklarını düşünmediğini ancak 3-0'dan sonra konsantrasyon kaybı olduğunu belirten Portekizli çalıştırıcı, hiçbir takımın defansif anlamda iyi organize olmadan maç kazanamayacağının altını çizdi.

Ofans güçlerini daha da artıracaklarına inandığını dile getiren Jesus, "Türkiye'de 3 maç oynadık ve 13 gol attık. Bu da ofansif olarak kalitemizi gösteriyor ama biz ofansif olarak gelişmeye devam edeceğiz. Defansif olarak iyi organize olmayan takım ofansif olarak da olamaz. Pedro'yu riske etmek istemedim. O da katılınca ofans gücümüze kalite katacak. Defansta da iyiydik, özellikle Lemos bugün kendi kalitesini gösterdi, iyi performans gösterdi. Uygulamak istediğimiz fikirler oturdukça gelişeceğiz. Ön bölgede hızlı oyuncularımız var." değerlendirmesinde bulundu. Jesus, sözlerini hakem ekibini tebrik ederek tamamladı.

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Jorge Jesus'tan Henry Onyekuru itirafı! "Onu almak istemiştik ama alamamıştık"
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