Fenerbahçe 4-2 Adana Demirspor MAÇ ÖZETİ | "Onyekuru taraftarı tahrik etti" | Video

Süper Lig'de 3. haftanın kapanış maçında Fenerbahçe Kadıköy'de Adana Demirspor'u Enner Valencia (2), Miha Zajc ve Alioski'nin golleriyle 4-2 mağlup etti ve liderliğe yükseldi. Adana Demirspor'un gollerini ise Belhanda ve yeni transfer Dzyuba kaydetti.