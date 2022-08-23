Video Spor Fenerbahçe 4-2 Adana Demirspor MAÇ ÖZETİ | "Onyekuru taraftarı tahrik etti" | Video
Fenerbahçe 4-2 Adana Demirspor MAÇ ÖZETİ |

Fenerbahçe 4-2 Adana Demirspor MAÇ ÖZETİ | "Onyekuru taraftarı tahrik etti" | Video

23.08.2022 | 09:16

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Süper Lig'de 3. haftanın kapanış maçında Fenerbahçe Kadıköy'de Adana Demirspor'u Enner Valencia (2), Miha Zajc ve Alioski'nin golleriyle 4-2 mağlup etti ve liderliğe yükseldi. Adana Demirspor'un gollerini ise Belhanda ve yeni transfer Dzyuba kaydetti.

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