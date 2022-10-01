Son dakika: Trabzonspor zorlu Kayserispor deplasmanında! Maçta ilk düdük geldi

Süper Lig'in 8. haftasında son şampiyon Trabzonspor deplasmanda Kayserispor ile karşılaşıyor. Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Dorukhan, Serkan, Visca, Bruno Peres, Djaniy ve Gbamin forma giyemiyor. Kayserispor'da ise Ali Karimi ve Attamah yok... Maç öncesi Trabzonspor ligde topladığı 13 puanla 7, Kayserispor ise 12 puanla 8. sırada yer alıyor. Kayserispor-Trabzonspor maçının canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde...
KAYSERİSPOR 0 - 0 TRABZONSPOR (İlk yarı oynanıyor)
7' Trabzonspor atağında Maxi Gomez'in vuruşunu kaleci Bilal çıkardı.
9' Kayserispor'da Mame Thiam'ın golü ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
İLK 11'LER
Kayserispor: Bilal, Onur, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Campanharo, Cardoso, Ramazan, Mensah, Thiam, Gavranovic
Yedekler: Abdulkadir, Mustafa, Kemen, Gökhan, Emrah, İlhan, Nurettin, Uzodimma, Ackah, Bertolacci
Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Siopis, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir, Trezeguet, Gomez
Yedekler: Taha, Denswil, Hüseyin, Naci, Doğucan, Bardhi, Yusuf Erdoğan, Lahtimi, Yusuf Yazıcı, Umut