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Giriş Tarihi: 1.10.2022 16:00 Son Güncelleme: 1.10.2022 17:15

Son dakika: Trabzonspor zorlu Kayserispor deplasmanında! Maçta ilk düdük geldi

Son dakika: Trabzonspor zorlu Kayserispor deplasmanında! Maçta ilk düdük geldi

Süper Lig'in 8. haftasında son şampiyon Trabzonspor deplasmanda Kayserispor ile karşılaşıyor. Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Dorukhan, Serkan, Visca, Bruno Peres, Djaniy ve Gbamin forma giyemiyor. Kayserispor'da ise Ali Karimi ve Attamah yok. Maç öncesi Trabzonspor ligde topladığı 13 puanla 7, Kayserispor ise 12 puanla 8. sırada yer alıyor. Kayserispor-Trabzonspor maçının canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde...

Süper Lig'in 8. haftasında son şampiyon Trabzonspor deplasmanda Kayserispor ile karşılaşıyor. Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Dorukhan, Serkan, Visca, Bruno Peres, Djaniy ve Gbamin forma giyemiyor. Kayserispor'da ise Ali Karimi ve Attamah yok... Maç öncesi Trabzonspor ligde topladığı 13 puanla 7, Kayserispor ise 12 puanla 8. sırada yer alıyor. Kayserispor-Trabzonspor maçının canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde...

KAYSERİSPOR 0 - 0 TRABZONSPOR (İlk yarı oynanıyor)

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7' Trabzonspor atağında Maxi Gomez'in vuruşunu kaleci Bilal çıkardı.
9' Kayserispor'da Mame Thiam'ın golü ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

İLK 11'LER

Kayserispor: Bilal, Onur, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Campanharo, Cardoso, Ramazan, Mensah, Thiam, Gavranovic
Yedekler: Abdulkadir, Mustafa, Kemen, Gökhan, Emrah, İlhan, Nurettin, Uzodimma, Ackah, Bertolacci

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Siopis, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir, Trezeguet, Gomez
Yedekler: Taha, Denswil, Hüseyin, Naci, Doğucan, Bardhi, Yusuf Erdoğan, Lahtimi, Yusuf Yazıcı, Umut

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Son dakika: Trabzonspor zorlu Kayserispor deplasmanında! Maçta ilk düdük geldi
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