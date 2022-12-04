İngiltere Senegal maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman soruları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Son 16 turunu hatasız bir şekilde atlatıp bir üst tura yükselmek isteyen İngiltere, A Grubu'nu 6 puan toplayarak ikinci bitiren Senegal ile karşılaşacak. Mücadele saatler 22.00'ı gösterdiğinde başlayacak. Peki, İngiltere Senegal maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte 2022 Dünya Kupası İngiltere Senegal maçı canlı izle ekranı