İngiltere Senegal maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman soruları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Son 16 turunu hatasız bir şekilde atlatıp bir üst tura yükselmek isteyen İngiltere, A Grubu'nu 6 puan toplayarak ikinci bitiren Senegal ile karşılaşacak. Mücadele saatler 22.00'ı gösterdiğinde başlayacak. Peki, İngiltere Senegal maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte 2022 Dünya Kupası İngiltere Senegal maçı canlı izle ekranı
İngiltere ile Senegal bu akşam saatler 22.00'ı gösterdiğinde karşı karşıya gelecek. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak.
İNGİLTERE SENEGAL MAÇI CANLI İZLE EKRANI