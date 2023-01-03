Son dakika haberi: Fenerbahçe Süper Lig’de Antalyaspor’a konuk oluyor! Karşılaşmada ilk 11’ler belli oldu...

2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e verilen aranın ardından ilk maçında konuk olduğu Trabzonspor'a 2-0 yenilerek liderliği Galatasaray'a bırakan Fenerbahçe, 16. hafta mücadelesinde ise evinde Atakaş Hatayspor'u 4-0 mağlup ederek 2 maç aranın ardından 3 puana kavuştu.