Son dakika haberi: Fenerbahçe Süper Lig’de Antalyaspor’a konuk oluyor! Karşılaşmada ilk 11’ler belli oldu...

Fenerbahçe ile FT Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'de 53. kez karşı karşıya geliyor. İki takım arasında geride kalan 52 maçta sarı-lacivertlilerin 33-11 galibiyet üstünlüğü bulunuyor.
İŞTE İLK 11'LER
Fenerbahçe: Altay, Osayi, Serdar, Szalai, Ferdi, Crespo, Arao, Rossi, Lincoln, King, Batshuayi
Antalyaspor: Alperen, Cemali, Bünyamin, Fernando, Wright, Adriano, Güray, Fredy, Ufuk, Ömer, Veysel
Corendon Airlines Park Antalya Stadı'ndaki mücadele saat 20.00'de başlayacak.
Fenerbahçe, ligde 15 maç sonunda aldığı 32 puanla lider Galatasaray'ın 1 puan gerisinde 2. sırada bulunurken, rakibi Fraport TAV Antalyaspor ise 14 maç sonunda topladığı 16 puanla 14. sırada yer alıyor.
Portekizli teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Joao Pedro, bu maçta da forma giyemeyecek.