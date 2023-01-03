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Giriş Tarihi: 3.1.2023 19:02 Son Güncelleme: 3.1.2023 19:03

Son dakika haberi: Fenerbahçe Süper Lig'de Antalyaspor'a konuk oluyor! Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu...

Son dakika haberi: Fenerbahçe Süper Lig’de Antalyaspor’a konuk oluyor! Karşılaşmada ilk 11’ler belli oldu...

Son dakika haberi: Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'a konuk oluyor. Sarı lacivertli ekip, 3 puanı hanesine yazdırıp Galatasaray derbisinde umutlu girmek isterken, Akdeniz temsilcisi mutlak galibiyet alıp kötü gidişe dur demek istiyor. Haberimizde canlı olarak vereceğimiz mücadelede ilk 11'ler belli oldu. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

Fenerbahçe ile FT Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'de 53. kez karşı karşıya geliyor. İki takım arasında geride kalan 52 maçta sarı-lacivertlilerin 33-11 galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

İŞTE İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Osayi, Serdar, Szalai, Ferdi, Crespo, Arao, Rossi, Lincoln, King, Batshuayi

Antalyaspor: Alperen, Cemali, Bünyamin, Fernando, Wright, Adriano, Güray, Fredy, Ufuk, Ömer, Veysel

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'ndaki mücadele saat 20.00'de başlayacak.

2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e verilen aranın ardından ilk maçında konuk olduğu Trabzonspor'a 2-0 yenilerek liderliği Galatasaray'a bırakan Fenerbahçe, 16. hafta mücadelesinde ise evinde Atakaş Hatayspor'u 4-0 mağlup ederek 2 maç aranın ardından 3 puana kavuştu.

Fenerbahçe, ligde 15 maç sonunda aldığı 32 puanla lider Galatasaray'ın 1 puan gerisinde 2. sırada bulunurken, rakibi Fraport TAV Antalyaspor ise 14 maç sonunda topladığı 16 puanla 14. sırada yer alıyor.

Portekizli teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Joao Pedro, bu maçta da forma giyemeyecek.

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Son dakika haberi: Fenerbahçe Süper Lig'de Antalyaspor'a konuk oluyor! Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu...
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