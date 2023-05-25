UEFA Şampiyonlar Ligi Finali 3 günde Türkiye’ye 75 milyon Euro getirecek

UEFA Şampiyonlar Ligi Finali bu yıl 10 Haziran Cumartesi akşamı Inter Milan ve Manchester City arasında İstanbul'da oynanacak. UEFA Şampiyonlar Ligi ana sponsoru Mastercard ve ödeme ekosisteminin oyuncularından Garanti BBVA Ödeme Sistemleri ortak düzenledikleri bir toplantıyla İstanbul'da gerçekleşecek final maçının ekonomik açıdan kente katkısına ilişkin bir analiz paylaştı. Analiz, Mastercard'ın daha önceki finallerdeki kart harcamalarının verileri kullanılarak yapıldı. Çalışmaya göre 10 Haziran'da oynanacak maçın Türkiye'ye cuma-pazar günlerini kapsayan üç günlük dönemdeki yaklaşık getirisi 75 milyon Euro'ya ulaşacak.

Mastercard ve Garanti BBVA Ödeme Sistemleri ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliğe Mastercard Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü Avşar Gürdal, Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı ve Garanti BBVA Ödeme Sistemleri Genel Müdürü Murat Çağrı Süzer ve Mastercard global marka elçisi Portekizli eski milli futbolcu Luís Figo katıldı.

"YAKLAŞIK 60 BİN TURİST İSTANBUL'U ZİYARET EDECEK"

Etkinlikte konuşan Mastercard Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü Avşar Gürdal, " Ülkemizde bu finali ağırlamaktan dolayı çok mutlu ve gururluyuz. Şehrimize bunun çok güzel etkileri oluyor. Bu vesileyle çok ciddi bir turist akışının ülkemizde olmasını bekliyoruz. Bizim hesabımıza göre yaklaşık 60 bin turistin İstanbul'u ziyaret etmesini bekliyoruz. Bunun da 75 milyon Euroluk gelir sağlamasını bekliyoruz. Bizim hesaplarımıza göre daha önceki finallerde, Paris ve Kiev'de finalin olduğu hafta harcamalar, bir hafta öncekisine göre yüzde 50 artmış. Dolayısıyla İstanbul'da da benzer bir şey olmasını bekliyoruz" açıklamasını yaptı.

"3 GÜNDE KİŞİ BAŞI 900 DOLAR HARCAMA YAPMALARINI BEKLİYORUZ"

Finalin uzun vadeli etkilerinin olacağına da değinen Genel Müdür Avşar Gürdal sözlerine şunları ekledi:

"Bu tarz organizasyonların şehrimizin ve ülkemizin tanıtımına büyük katkısı var. Şehrimize bir kere gelen turist, tekrar gelmek istiyor. Ülkesine döndüğü zaman akrabalarına, arkadaşlarına, tanıdıklarına ülkemizi anlatıyor ve onları da aslında ülkemize çekmiş oluyor. Dolayısıyla uzun vadeli etkisi, ülkemizdeki turizmin artması yönünde diyebilirim. Finalde ülkemize geldiğinde bir turist, takriben 300 dolar harcıyor. Burada da 3 gün kalmasını bekliyoruz. 3 günde de 900 dolar harcama yapmasını bekliyoruz. Şöyle bir istatistik daha var; gelen bir turistin yaklaşık yarısı, başka şehirlere de gidiyor ve bir yüzde 30 da orada ekstradan harcama yaptığını görüyoruz. Dolayısıyla bin Euronun üstünde harcama yapacağını tahmin ediyoruz. Finallerde en çok konaklama ve restoran harcamalarında artış görüyoruz. Bu iki sektör normal harcamalarının da en tepesinde yer alan takribi 20'şer paya sahip olan sektörler. Bu iki sektör yine bu payı alacaklardır ve en çok harcama buradan gerçekleşecektir. Fakat ülkemizde, finalin diğer yapıldığı ülkelere ek olarak birkaç sektörün de ortalaması diğer ülkelerin üstünde. Giyim, kuyum ve sağlık bunlardan biridir. Turistlerin bu sektörlerde de harcamalarını artıracağını öngörüyoruz."

"FİNAL SONRASI İTALYANLAR İSTANBUL'DA İNGİLİZLER GÜNEYDE OLACAK"

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı ve Garanti BBVA Ödeme Sistemleri Genel Müdürü Murat Çağrı Süzer ise "Bir Türk futbol izleyicisi olarak finalin Türkiye'de gerçekleşecek olması benim için çok keyifli. Türkiye dünyada turist akışı açısından ilk 10 ülkeden biri. Dolayısıyla böyle bir organizasyonun Türkiye'de ve İstanbul'da yapılıyor olması çok doğal. Bizler için gurur ve çok keyif verici. O yüzden ben de heyecanla maçı bekliyorum. Dünyanın her yerinde izlenecek olan bir maç bu. Dolayısıyla o maç sırasında çeşitli iletişimler olacaktır. Ben Türkiye'nin o iletişimleri çok faydalı bir şekilde kullanacağını düşünüyorum. Onun ötesinde de Türkiye'ye haliyle maç sebebiyle gelecek olan İngiliz, İtalyan taraftarlar olacak. O taraftarlar da geldiklerinde alışveriş yapacaklar. Bunun için de konaklama, yeme içme, giyim vs. olacak. Onun dışında ama İtalyan ve İngiliz turistler, Türkiye'ye geldiklerinde ne olur diye baktığımızda İtalyanlar genelde İstanbul'da kalırlar. Dolayısıyla harcamaların yüzde 70'ini İstanbul'da yaparlar. İngilizler ise hemen Güneye kaçarlar. Dolayısıyla onların harcamalarının yarıya yakınının Güneyde olmasını bekliyoruz" dedi.

"MAÇ GÜNLERİNDE TARAFTARLAR NORMAL BİR GÜNÜN 3,5 KATI KADAR KREDİ KARTLARIYLA ALIŞVERİŞ, HARCAMA YAPAR"

Süzer sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Birazcık Türk taraftarlardan da bahsedelim. Haliyle maçı izleyeceğiz. Garanti BBVA olarak bizim en çok bilinen kartımız Bonus. Diğer kartlara da bakarsanız Türkiye'de her 4 müşterinin 1'inin cebinde kartlarımız var. Oradan belli veriler elde edebiliyoruz. Aynı zamanda taraftar kartlarımız da var. Taraftarlar aracılığıyla da onu elde ediyoruz. Verilere baktığımız zaman da şunu görüyoruz; maç günlerinde taraftarlar normal bir günün 3,5 katı kadar kredi kartlarıyla alışveriş, harcama yaparlar. Dolayısıyla o gün harcama artışı bekleriz. Bu özellikle restoranlarda olur. Derbi maçlarının olduğu zaman da o bölgenin etrafındaki esnaf da yüzde 30'luk bir gelir artışı görürüz. Restoran harcamalarında Türkiye genelinde yüzde 20'nin üzerinde bir artış görürüz."

FİGO: TÜRK TARAFTARLARLA AYNI DUYGULARI HİSSETMEK HARİKA

Etkinlik kapsamında Mastercard marka elçisi Portekizli eski milli futbolcu Luís Figo da basın mensuplarıyla bir araya geldi. UEFA Champions League'nin yanı sıra kariyerinin 'paha biçilemez' anlarına ve İstanbul'a ilişkin soruları da yanıtlayan Figo, "Dünyanın her yerinde futbol tutkusu, insanları bir araya getiriyor. Futbolu merkezine alan bu denli büyük ve keyifli etkinliklerde Mastercard ile bir araya geldiğim için çok mutluyum. İstanbul finali yaklaştıkça tıpkı Türkiye'deki futbolseverler gibi benim de heyecanım artıyor. Türk taraftarlarla aynı duyguları hissetmek harika. Bu birlikteliğin benim ve buradaki herkes için unutulmaz bir deneyim olmasını diliyorum" dedi.

KARTLI HARCAMALARDA YÜZDE 48 ARTIŞ

Büyük final maçlarının yerel ekonomiye katkısı ve Türk futbol taraftarlarının harcama motivasyonuna dair analizine göre:

Turistlerin ev sahibi şehirlerdeki kartlı harcama tutarında bir önceki hafta sonuna kıyasla yüzde 54, bir sonraki hafta sonuna kıyasla yüzde 41 artış gözlendiğine yer verildi. Ortalama olarak finaller ev sahibi şehirlerde turistlerin kartlı harcamalarını ortalama yüzde 48 artırıyor.

FİNAL MÜCADELESİ İTALYAN VE İNGİLİZ TAKIMLARI ARASINDA GERÇEKLEŞECEK

İngiliz ve İtalyan turistlerin Türkiye'deki harcama davranışları analiz edildiğinde; İtalyan taraftarların harcamalarının yılın geneline yayıldığını görürken İngilizler daha çok Ağustos-Eylül aralığında mevsimsel harcama yaptıklarını gözlemlenmiştir. İtalyan turistlerin yaptığı harcamaların yüzde 68'i İstanbul'dan geçerken İngiliz turistlerin yaptığı harcamaların yüzde 41'i İstanbul'dan geçiyor. İngilizlerin kart başına ortalama harcamaları İtalyanlara göre yaklaşık yüzde 35 daha fazla gerçekleşiyor. Turistlerin en fazla harcama yaptığı sektörlerin başında konaklama, yemek, giyim ve sağlık sektörleri geliyor.

EN ÇOK HARCAMA GİYİM SEKTÖRÜNDE BEKLENİYOR

Finalin oynandığı hafta sonunda ev sahibi şehirde sporla ilgili sektörlerdeki (spor malzemeleri mağazaları vb.) harcamalarda önemli artışlar gözlemlenirken, konaklama ve yeme-içme harcamaları da bu noktada öne çıkıyor. Konaklama, restoranlar ve hava ulaşımı oransal olarak en çok harcama artışı görülmesi beklenen kalemlerken, turistlerin İstanbul'daki harcama davranışları ve önceki finallerde görülen sektörel artışlar incelendiğinde ise en çok harcama artışının konaklama, giyim ve restoranlarda görülmesi bekleniyor.

TÜRK TARAFTARLAR DERBİ GÜNLERİNDE TAKIM MAĞAZALARINDAN 3,5 KAT DAHA FAZLA ALIŞVERİŞ YAPIYOR

Garanti BBVA Taraftar Kart sahibi müşterilerinin harcama verilerine göre; taraftar kart sahipleri derbi günlerinde takımlarının mağazalarından normal zamanlara göre 3,5 kat daha fazla alışveriş yapıyor. Taraftar kart sahipleri derbi dönemlerinde maç olduğu bölgelerdeki restoran cirolarını yüzde 30 arttırırken toplam restoran cirolarını ise yüzde 23 artırıyor.

TÜRKİYE'DE 4 BÜYÜKLERİN GELİRLERİ DİKKATE ALINDIĞINDA FUTBOL EKONOMİSİNİN BÜYÜKLÜĞÜ 3,5 MİLYAR LİRAYA ULAŞTI

Türk toplumunun yüzde 40'lık kesimi için futbol, sporda en önemli ilgi alanı olarak öne çıkıyor. Her 3 gençten biri kendini fanatik olarak tanımlıyor. Pandemi sonrası futbol ekonomisi 2021'den 2022'ye yüzde 66 büyüyerek 3,5 milyar seviyesine ulaşmış olup, bu meblağın yüzde 41'lik kısmı, yani neredeyse yarısı, sponsorluk ve isim hakkı gelirlerinden elde ediliyor.