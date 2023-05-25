Mastercard Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü Avşar Gürdal: "UEFA şampiyonlar ligi sponsorluğu bizim için bir tutku" | Video

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı, 10 Haziran’da Şampiyonlar Ligi Finali’ne ev sahipliği yapacak. Manchester City ile Inter arasında geçecek olan finalin 2005 yılında yine İstanbul’da yapılan final gibi heyecanlı geçmesi bekleniyor. 60 bin turistin beklendiği final İstanbul’a ve Türkiye’ye de ciddi bir gelir bırakacak. Daha önce oynanan final maçlarında kartlar üzerinden yapılan harcamaların verileri analiz edilerek yapılan çalışmaya göre; final, üç günde yaklaşık 75 milyon euro gelir sağlayacak. Futbol için gelen taraftarın İstanbul’daki turist harcamalarından yaklaşık yüzde 48’lik fazla harcama yaptıklarını hesapladıklarını belirten Mastercard Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü Avşar Gürdal, “Mastercard olarak 30 yıla yakın bir süredir ana sponsoru olduğumuz UEFA Champions League Finali’ne bu yıl İstanbul’da ev sahipliği yapacağız. Turistlerin Türk ekonomisine günlük yaklaşık 285 euro kazandıracağını ön görüyoruz. En çok harcama artışının konaklama, giyim ve yeme-içme sektörlerinde görülmesini bekliyoruz. Son üç final incelendiğinde, taraftarların yüzde 47'sinin finalin yapıldığı şehir dışına da seyahat ediyor. Final şehirlerinde yaptıkları harcamalara ek olarak, ülkeye yüzde 23 ekstra gelir de sağlıyorlar. Finalin oynandığı hafta sonu, taraftarların 75 milyon Euro’luk harcama gerçekleştireceğini ön görüyoruz” dedi.