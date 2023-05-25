Garanti BBVA Ödeme Sistemleri Genel Müdürü Murat Çağrı Süzer: "Taraftarların maç gününde harcama eğilimleri artıyor" | Video

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı, 10 Haziran’da Şampiyonlar Ligi Finali’ne ev sahipliği yapacak. Manchester City ile Inter arasında geçecek olan finalin 2005 yılında yine İstanbul’da yapılan final gibi heyecanlı geçmesi bekleniyor. 60 bin turistin beklendiği final İstanbul’a ve Türkiye’ye de ciddi bir gelir bırakacak. Daha önce oynanan final maçlarında kartlar üzerinden yapılan harcamaların verileri analiz edilerek yapılan çalışmaya göre; final, üç günde yaklaşık 75 milyon euro gelir sağlayacak. Genel anlamda futbol taraftarının ve Türk taraftarların da derbi günlerinde takımlarının mağazalarından normal zamanlara göre yaklaşık 3.5 kat daha fazla alışveriş yaptıkları belirten Garanti BBVA Ödeme Sistemleri Genel Müdürü Murat Çağrı Süzer “Ortalama bir taraftar kartın toplam restoran harcaması derbi gününde yüzde 23 artıyor. Özetle taraftarların maç gününde harcama eğilimleri artıyor” şeklinde konuştu.