Trabzonspor’dan yeni tranfser hamlesi: Gaius Makouta

Bir süre önce yap-ı lan 2 milyon Euro bonservis+500 bin Euro bonus tekl-i fi kabul edilmeyen Karadeniz temsilcisi, bu kez net 2.5 milyon Euro önerdi. Daha önce gelmeye hazır olduğunu söyleyen Makouta'da gözler artık Boavista'ya çevrildi.