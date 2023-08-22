Trabzonspor’dan yeni tranfser hamlesi: Gaius Makouta

Yeni sezon için Orsic, Fernandez, Benkovic, Teklic,Kourbelis, Fountas ve son olarak Rayyan Baniya'yı katan Trabzonspor'da transfer hareketliliği devam ediyor.
YENİ HEDEF: MAKOUTA
Angers'tan Batista Mendy için görüşmelerde bulunan Trabzonspor, bir yandan da Gaius Makouta için çaba gösteriyor. Bordo-mavililer, Boavista'nın 26 yaşındaki orta sahası için tekrardan harekete geçti.
Bir süre önce yap-ı lan 2 milyon Euro bonservis+500 bin Euro bonus tekl-i fi kabul edilmeyen Karadeniz temsilcisi, bu kez net 2.5 milyon Euro önerdi. Daha önce gelmeye hazır olduğunu söyleyen Makouta'da gözler artık Boavista'ya çevrildi.