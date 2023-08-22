Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzonspor'dan yeni tranfser hamlesi: Gaius Makouta
Giriş Tarihi: 22.8.2023 09:56 Son Güncelleme: 22.8.2023 10:03

Trabzonspor'dan yeni tranfser hamlesi: Gaius Makouta

Trabzonspor’dan yeni tranfser hamlesi: Gaius Makouta

Yeni sezon için birçok transfer yapan Trabzonspor'da sakatlık şoku devam ediyor. Orsic, Fernandez ve son olarak da Trezeguet'yi kaybeden Trabzonspor, yeni transferler için harekete geçti. Fırtına, orta sahasını güçlendirmek için Gaius Makouta için harekete geçti.

Yeni sezon için Orsic, Fernandez, Benkovic, Teklic,Kourbelis, Fountas ve son olarak Rayyan Baniya'yı katan Trabzonspor'da transfer hareketliliği devam ediyor.

YENİ HEDEF: MAKOUTA

Angers'tan Batista Mendy için görüşmelerde bulunan Trabzonspor, bir yandan da Gaius Makouta için çaba gösteriyor. Bordo-mavililer, Boavista'nın 26 yaşındaki orta sahası için tekrardan harekete geçti.

Bir süre önce yap-ı lan 2 milyon Euro bonservis+500 bin Euro bonus tekl-i fi kabul edilmeyen Karadeniz temsilcisi, bu kez net 2.5 milyon Euro önerdi. Daha önce gelmeye hazır olduğunu söyleyen Makouta'da gözler artık Boavista'ya çevrildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
‘Pile savaşını’ KKTC kazandı
ABD: Belarus’taki Amerikan vatandaşları ülkeyi derhal terk etmeli
Son dakika: Fenerbahçe yeni transferleriyle Samsunspor'u yıktı! Süper Lig’de 2’de 2…
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde skandal! Mansur Yavaş'ın daire başkanı belediye çalışanına küfür etti, yetmedi saldırdı...
Gümüşhane'deki ev görenleri hayrete düşürüyor
Fondaş Medya Tamer Karadağlı'yı hedef aldı: 'Toplu İstifa' yalanı deşifre oldu
İYİ Partili küfürbaz Lütfü Türkkan'dan CHP'ye yerel seçim resti: 81 ilde kendi adayımızla gireceğiz
Başkan Erdoğan’dan ekonomi mesajı: Enflasyonu gündemden çıkaracağız
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Kadın ve Erkek İçin Farzı ve Sünnetinin Kılınışı Nasıl?
ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzonspor'dan yeni tranfser hamlesi: Gaius Makouta
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA