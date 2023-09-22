GALATASARAY HABERİ: Kopenhaglı Jordan Larsson’dan taraftara övgü

Galatasaray-Kopenhag maçının etkileri sürmeye devam ediyor. Kopenhag oyuncusu Jordan Larsson, zorlu karşılaşmada taraftardan etkilendiğini açıkladı.

Bold.dk'da yer alan habere göre; Kopenhag'ın futbolcusu Jordan Larsson, ''RAMS Park harikaydı. Daha önce hiç bu kadar yüksek düzeyde bir ses deneyimi yaşamamıştım.'' dedi.