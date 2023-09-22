GALATASARAY HABERİ: Kopenhaglı Jordan Larsson’dan taraftara övgü

Galatasaray-Kopenhag maçının etkileri sürmeye devam ediyor. Kopenhag oyuncusu Jordan Larsson, zorlu karşılaşmada taraftardan etkilendiğini açıkladı.
Bold.dk'da yer alan habere göre; Kopenhag'ın futbolcusu Jordan Larsson, ''RAMS Park harikaydı. Daha önce hiç bu kadar yüksek düzeyde bir ses deneyimi yaşamamıştım.'' dedi.
HENRIK LARSSON'UN OĞLU
20 Haziran 1997 doğumlu olan Carl Henrik Jordan Larsson, kariyerinde Barcelona ve Manchester United gibi kulüpler bulunan bir dönemin efsane futbolcularından birisi olan Henrik Larsson'un oğlu...
Carl Larsson, kariyerine 2010'ların başında İsveç takımı Högaborgs BK ile başlayıp Helsingborgs IF, NEC Nijmegen ve IFK Norrköping takımlarında oynadıktan sonra 2019'da Spartak Moskova'ya transfer olmuştu.