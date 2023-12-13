Son dakika: TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: Ligler 19 Aralık Salı günü yeniden başlayacak

İŞTE MEHMET BÜYÜKEKŞİ'NİN AÇIKLAMALARI
"Halil Umut Meler, gurur duyduğumuz bir hakemimiz. İyi bir aile babası, iyi bir insan. Bugün hiçbir şey, hakemimiz zalimce tekmelenirken, yerde olduğu fotoğraftan daha fazla bir şey söyleyemez. Hakemlere saldırı ve orantısız baskıya hiçbir zaman izin vermeyeceğiz. MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor arasında yaşananların hiçbirisi kabul edilemez. Saha içerisinde ya da dışında yaşanacak böyle bir şeye karşı sıfır tolerans göstereceğimizi bir kez daha hatırlatırız.
Öncelikle Halil Umut Meler'in durumunu aktaralım. Kendisini iyi gördük, doktorlardan bilgi aldık. Çok şükür iyileşiyor. Allah inşallah böyle acıları ne Halil Umut Meler'e ne diğer hakemlere ne de futbol paydaşlarına bir daha yaşatmasın. 12 günlük bebeği Ege ile ailesine kavuşuyor. İlk günden süreci yöneten ve talimatlarda bulunan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Gençlik ve Spor Bakanımıza, İçişleri Bakanımıza ve Adalet Bakanımıza da ayrı ayrı teşekkür ediyorum.
Olaylarla ilgili yüce Türk adaleti gereğini yapmıştır, yapmaya da devam edecektir. TFF olarak da Hukuk Müşavirliğimiz sevkleri yaptı. PFDK, perşembe günü gereğini yaparak kararını açıklayacak. Disiplin talimatlarında devre arasında değişiklik yapacağız. Bu olayın tekrarlanmaması için ilave yaptırımlar ve para cezası getireceğiz. Yönetim Kurulu ile yaptığımız toplantı sonucunda tüm ligleri 19 Aralık Salı günü yeniden başlatma kararını aldık.
ANKARAGÜCÜ KÜME DÜŞÜRELECEK Mİ?
Ankaragücü ile ilgili TFF yönetimi karar alamaz. Yetki, bağımsız olan PFDK'da. Onlar da gerekli kararları vereceklerdir. Faruk Başkanımız böyle biri değildi. Bir sağlık durumu mu oldu, ne oldu bilemiyoruz. Bizim konumuz bu değil. Konu adalete gitti. Biz gereken sevkleri yaptık. Kararı PFDK verecek, bizim bir yetkimiz yok. Nasıl mahkemelere Cumhurbaşkanı müdahale edemiyorsa, biz de PFDK'ya müdahale edemiyoruz. Üst kurul Tahkim. Tahkim verilen kararla ilgili düzeltme yaparsa yapar. Benim bir şey söylemem yönlendirme olur. O yüzden bir şey söylemek istemiyorum.
HALİL UMUT MELER, HAKEMLİĞİ BIRAKMAYI DÜŞÜNÜYOR MU?
Hakemler resmi açıklama yaptı. Hepimiz insanız, aslında önce bunu düşünmemiz lazım. Hakemlerin ruh halleri o gün çok kötüydü. Hafta sonu hakemlerle kamp yapacağız. Psikolojilerinin eski hale gelmesi için büyük bir çaba içerisinde olunacak. Öz güvenlerini yerine getirmeye çalışacağız. Hakemlerin hepsi empati yapıyor. Biz de onlara gerekeni anlattık ve onlar da mutabık kaldı. Halil Umut Meler de UEFA ve FIFA tarafından saygın bir hakemimiz. EURO2024'te de görev almasını bekliyoruz. Geçen hafta hakemlerin başında Rosetti ile görüşme yaptım. Halil Umut Meler'in bırakmayı düşündüğü doğru değil. Kaybetmek çok kolay, kazanmak lazım. Bu konuda gerekli çalışmaları yapacağız.
KULÜPLER BİRLİĞİ TOPLANTISINA KATILMAYACAĞIZ
Adalet Bakanı ile görüştük ve hemen güvenlik çalışmalarına başladı. Biz de konuya müdahil olacağız. Kulüplerin de görüşlerini alacağız. Özel güvenlik var, maliyeti kulüpler oluyor. Zaman zaman futbolcu ve teknik direktörlere saldırılar oluyor. Hepsinin can güvenliğini sağlayacağız. Kulüpler Birliği'nin bugünkü toplantısına katılmayacağız. Önümüzdeki günlerde yabancı oyuncu kuralı ve birçok konu hakkında kulüplerle bir araya geleceğiz.