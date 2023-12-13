Son dakika: TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: Ligler 19 Aralık Salı günü yeniden başlayacak

Öncelikle Halil Umut Meler'in durumunu aktaralım. Kendisini iyi gördük, doktorlardan bilgi aldık. Çok şükür iyileşiyor. Allah inşallah böyle acıları ne Halil Umut Meler'e ne diğer hakemlere ne de futbol paydaşlarına bir daha yaşatmasın. 12 günlük bebeği Ege ile ailesine kavuşuyor. İlk günden süreci yöneten ve talimatlarda bulunan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Gençlik ve Spor Bakanımıza, İçişleri Bakanımıza ve Adalet Bakanımıza da ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Olaylarla ilgili yüce Türk adaleti gereğini yapmıştır, yapmaya da devam edecektir. TFF olarak da Hukuk Müşavirliğimiz sevkleri yaptı. PFDK, perşembe günü gereğini yaparak kararını açıklayacak. Disiplin talimatlarında devre arasında değişiklik yapacağız. Bu olayın tekrarlanmaması için ilave yaptırımlar ve para cezası getireceğiz. Yönetim Kurulu ile yaptığımız toplantı sonucunda tüm ligleri 19 Aralık Salı günü yeniden başlatma kararını aldık.