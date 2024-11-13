Son dakika: Fenerbahçe’de Mario Branco sefere çıkıyor! Archie Brown ve Talisca...

İki bölge için liste başına Archie Brown ile Talisca'nın isimleri yazılmıştı. Sportif direktör Mario Branco, ilk adımı atmaya hazırlanıyor.

Portekizli futbol adamının önümüzdeki günlerde uzun bir yolculuğa çıkacağı kaydedildi. Branco'nun, Suudi Arabistan'a giderek Talisca için Al-Nassr yetkilileri ile masaya oturacağı kaydedildi.Fenerbahçe, aynı Maximin gibi Talisca'yı da ilk etapta kiralamayı planlıyor. Anlaşmaya satın alma bedeli yazılması da hedefleniyor. Eğer Al-Nassr Yönetimi buna yanaşmazsa, Sambacı'nın bonserviis için pazarlıklar başlayacak.

Mario Branco'nun sonraki durağının Belçika olacağı vurgulandı. 49 yaşındaki direktör, burada da Gent ile Archie Brown için görüşme gerçekleştirecek. Mavi-Beyazlılar, 22 yaşındaki sol bekin bonservis bedelini 12 milyon Euro olarak belirlemişti. Branco, bu rakamı 8-9 milyon Euro civarına çekmeye çalışacak. Eğer Brown için yapılan görüşmelerde ilerleme sağlanamazsa, Portekizli futbol adamının yeni durağının Londra olacağı öne sürüldü.

Branco, burada Sergio Reguilon için girişimlere başlamayı planlıyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan İspanyol sol bek, Tottenham'da kadroda düşünülmüyor. Mourinho'nun eski öğrencisi için de yeşil ışık yaktığı kaydedildi. [Fanatik]