Ertuğrul Doğan'dan'dan 'YAPI' eleştirisi: "Bir yapı varsa o da Trabzonspor'a karşıdır"

"SPORTİF BAŞARI İÇİN EKONOMİK ÖZGÜRLÜK GEREKİYOR"

"Biz kendi özelimizde hareket ettik. Benim 7. yılım Trabzonspor'da. Biz gerçeklerimizin farkındayız. Biz geldiğimiz ilk gün söylemiştik. Asıl hedefimiz; sahada başarılı olabilmek için ekonomik özgürlüğümüzün de olması lazım. Şampiyon olduk ama ekonomik olarak gereksinimleri yerine getiremediğimiz için bazı cezalarla karşı karşıya kaldık ne yazık ki."

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: "Türk Futbolunda bir yapı olduğuna inanıyorum" | Video

"BİZE GELEN PARALARI TRANSFERLERE HARCAYABİLİRDİK AMA..."

"Yüzde 50'nin üstünde bir faizle karşı karşıya kulüplerimiz. Ben, sermaye artırımı ve sponsorluklardan gelen paraları transferlere harcayabilirdim. Bizim 30-35 milyon euro arası futbol bütçemiz var. 4 büyük takım üzerinden gidersek bizden 6-7 kat bütçesi olan takımlarla mücadele etmek zorundayız. Ancak bu durum taraftarımız tarafından da karşılanmadı açıkçası."

"TRABZONSPOR'UN YÜKLERİNDEN KURTULMASI LAZIM"

Biz Bankalar Birliği'nden çıkmasaydık, üzerine eklenen borçlarla birlikte artık bu ödenemez bir duruma gelecekti. Yıllık faiz 1.2 milyar TL olacaktı. Biz burada yönetim kurulu olarak bir karar aldık ve Bankalar Birliği'nden çıkan ilk kulüp olduk. Milyarları bulacak olan bir faiz yükünden de kurtulmuş olduk. Trabzonspor'un artık üzerindeki yüklerinden kurtulması lazım."

"BAZI YATIRIM PROJELERİ HAZIRLADIK, BUNLARI PAYLAŞACAĞIZ"

"Trabzonspor'un her yıl 40-50 milyon euro açığı var. Bazı yatırım projelerimizi hazırladık. Bunları yavaş yavaş paylaşacağız. Projelere başlasak bile buradan geri dönüş elde etmek için bir süreç gerekiyor."

"TFF Başkanı Sn. Hacıosmanoğlu hakem hatalarını çözeceğini söylemişti. Bu konuda da çalışıyorlar. Türk futbolunda akla yatmayan olaylar yaşanıyor."

"BİR YAPI VAR O DA TRABZONSPOR'A KARŞI"

"Bir yapı var, o da Trabzonspor'a karşı var. Kime sorsanız en çok hakemlerden zarar gören Trabzonspor'dur der. Biz bu gerçeği her yerde söylüyoruz. Sistem varsa da daha çok rakiplerimizin yanında. Yapı'yı tanımlamak gerekiyor.

TVF Başkanı Üstündağ'dan, Ertuğrul Doğan'a çağrı: "Trabzonspor voleybol takımını kur" | Video

Türkiye Voleybol Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu. Üstündağ, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'a "Sayın Başkan, Trabzonspor voleybol takımını kur" çağrısında bulundu.