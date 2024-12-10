Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: "Türk Futbolunda bir yapı olduğuna inanıyorum" | Video

Turkuvaz Medya tarafından Türkiye'de sporun birleştirici gücü ve çoğulcu yapısına destek verme hedefiyle Turkuvaz Medya Spor Zirvesi düzenleniyor. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, bu önemli zirvede açıklamalarda bulundu.